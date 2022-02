Wakil Sekjen: Hizbullah Sepenuhnya Siap Hadapi Tantangan Apapun, Tidak Khawatir Tentang Pemilu 

IslamTimes - Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem menekankan bahwa “Pemerintah AS telah memberikan tekanan ekonomi pada Lebanon untuk menghalangi kemampuannya untuk meningkatkan tingkat keuangan, dan memainkan peran kunci dalam menghancurkan negara itu.”

Sheikh Qassem lebih lanjut menggarisbawahi bahwa “Hizbullah bekerja dengan rakyatnya untuk mempelajari fakta, menunjukkan solidaritas, dan melanjutkan perlawanan untuk dapat menghadapi segala kemungkinan tantangan.”Dalam sebuah wawancara dengan Fars News Agency, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah mencatat bahwa: “Kedubes AS di Lebanon memainkan peran utama di arena Lebanon karena mensponsori, meningkatkan, dan mendirikan organisasi masyarakat sipil untuk menabur perselisihan dan menyebabkan kekacauan di seluruh negeri, memblokir jalan, merusak generasi dengan keyakinan yang menyimpang, dan membiayai tokoh-tokoh yang menginginkan mereka menggantikan tokoh-tokoh lain yang sudah menjalankan bangsa.”Sheikh Qassem juga menunjuk bahwa “Kedutaan ini mensponsori tokoh-tokoh koruptor dengan kedok oposisi, yang sebenarnya memiliki catatan korupsi. Ini juga mengadopsi jalan Partai Pasukan Lebanon yang melakukan pembantaian terhadap rakyat Lebanon selama sejarahnya.”Washington mengerahkan upaya serupa untuk menabur perselisihan di antara orang-orang melalui tekanan ekonomi, belaiu menyatakan, mencatat bahwa “Kedutaan ini telah menekan, melalui keputusan pemerintah AS untuk menekan Lebanon secara ekonomi dan finansial, untuk menghalangi kemampuannya meningkat secara finansial dengan dalih bahwa Hizbullah ada di balik ini.”Selain itu, pemerintahan ini memasukkan daftar hitam anggota dan pihak, menuduh Hizbullah 'terorisme', menghasut untuk menentangnya, dan membayar sejumlah besar uang untuk media untuk menekan Hizbullah agar mengakhiri perlawanannya, Sheikh Qassem menjelaskan.Menyalahkan peran kedutaan AS sebagai destruktif dan kolonial, komandan kedua Hizbullah menekankan bahwa kelompok perlawanan melakukan upaya serius untuk menanggung tantangan tersebut.Sheikh Qassem juga menunjukkan bahwa “Hizbullah beroperasi dalam dua sumbu: Yang pertama adalah Poros Perlawanan dan membela bangsa, visi yang menolak mengikuti AS dan 'Israel', sementara pada saat yang sama berada pada kesiapan penuh untuk menghadapi tantangan dan agresi tidak peduli apa, karena musuh Zionis tahu bahwa setiap serangan terhadap Lebanon akan sangat mahal untuk itu karena perlawanan sudah siap dan tidak akan menunggu siapa pun untuk menanggapi dan memberi pelajaran kepada musuh dan kekalahan besar.”Sumbu kedua, Sheikh Qassem menambahkan, “Adalah tersedia bagi orang-orang baik melalui kehadiran di parlemen, kabinet, atau lembaga Lebanon lainnya. Hal ini juga dicapai melalui kehadiran lapangan kami di lembaga sosial, budaya, dan kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan tugas kami terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kami menunggu tanggal pemilihan bagi orang-orang untuk memutuskan apa yang mereka inginkan. Hizbullah tidak khawatir dengan [hasil] pemilihan.” [IT/r]