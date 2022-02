Presiden Iran Raisi: Kami Tidak Akan Membiarkan Ekonomi Negara Kami Limbo atas Pembicaraan JCPOA

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan pemerintah Iran tidak akan membiarkan ekonomi negara itu tetap limbo sambil menunggu hasil negosiasi yang sedang berlangsung di ibukota Austria untuk menghidupkan kembali kesepakatan penting tahun 2015.

Raisi membuat pernyataan itu dalam pertemuan Senin (7/2) dengan Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto yang berkunjung di Tehran.Mengacu pada hubungan baik Iran secara historis dengan Finlandia, Raisi mengatakan hubungan antara kedua negara secara konsisten bersahabat setelah Revolusi Islam di Iran, “tetapi hubungan Finlandia dengan negara lain tidak boleh terpengaruh oleh pihak asing.”Menguraikan negosiasi di antara anggota yang tersisa dari kesepakatan Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), untuk penghapusan sanksi anti-Tehran, Raeisi mengatakan, “Kami telah mengumumkan bahwa jika sanksi dihapus, jalan akan diaspal untuk sebuah kesepakatan. Iran telah membuktikan bahwa dia memenuhi komitmennya, tetapi kami tidak akan membiarkan ekonomi negara kami dalam limbo menunggu hasil [pembicaraan] JCPOA.”Raisi menggarisbawahi, “Amerikalah yang melanggar JCPOA dan mereka yang tidak memenuhi kewajiban mereka adalah orang Eropa, sementara Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah memverifikasi tindakan damai Iran dalam berbagai laporan.”Di bagian lain dari sambutannya, presiden Iran menunjuk pada pengakuan AS atas "kegagalan memalukan" dari apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Tehran, Raeisi mengatakan, "Kami berharap negara-negara Eropa akan memilih jalan kemerdekaan dari dominasi Amerika, karena Amerika Serikat bukanlah negara yang dapat diandalkan."Mengacu pada pendekatan pemerintahannya untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara tetangga, presiden Iran mengatakan, “Kami mencari hubungan baik dengan semua negara di kawasan ini dan kami akan melanjutkan kebijakan ini."Di mana pun ada masalah di wilayah kami, itu karena campur tangan asing," kata presiden Iran.Haavisto, pada bagiannya, menunjuk pada peringatan 90 tahun pembentukan hubungan diplomatik antara Iran dan Finlandia, dengan mengatakan, "Kami sangat mementingkan [hubungan dengan] Iran dan ada banyak potensi untuk meningkatkan kerja sama bersama antara kedua negara. ."Mengekspresikan ketidakpuasan dengan kebijakan AS terhadap kesepakatan Iran 2015, diplomat top Finlandia itu mengatakan, "Sangat disayangkan bahwa Amerika telah melepaskan komitmen mereka di bawah JCPOA."Mantan presiden AS Donald Trump secara sepihak meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut kesepakatan itu. Dia juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum". [IT/r]