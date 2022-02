Sumber Iran: “Tidak seperti Washington, Teheran Telah Membuat Keputusan Politiknya” di Wina

Hall at Grand Hotel Wien, where nuclear talks between Iran and P4+1 taking place in the Austrian capital, Vienna

IslamTimes - Sebuah sumber yang dekat dengan tim perunding Iran dalam pembicaraan Wina tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015 mengatakan tidak seperti Washington, Tehran telah membuat keputusan politiknya.

“Iran telah membuat keputusan politiknya,” kata sumber itu kepada Tasnim pada hari Senin (7/2), mengomentari jalannya negosiasi Wina tentang kebangkitan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) dan pencabutan sanksi terhadap Iran.“Kendala utama adalah tidak adanya keputusan politik dari AS,” tambah sumber tersebut."Washington harus khawatir tentang hilangnya kesempatan," kata sumber itu.Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Selasa, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Shamkhani mengatakan, “Melanjutkan tekanan maksimum terhadap Iran, pemerintahan AS saat ini sejauh ini berusaha untuk memenuhi tujuan yang gagal dicapai Trump melalui intimidasi, dengan membuat janji yang tidak didukung tindakan .”“Dengan ilusi Washington ini, jalan menuju negosiasi tidak akan mulus,” kata pejabat keamanan tentang pembicaraan Wina yang sedang berlangsung.Iran dan peserta JCPOA yang tersisa telah mengadakan pembicaraan di Wina sejak April tahun lalu dengan tujuan menghidupkan kembali kesepakatan dengan membawa AS ke dalam kepatuhan penuh.AS meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 di bawah mantan presiden Donald Trump. Pembicaraan Wina dimulai dengan janji penerus Trump, Joe Biden, untuk bergabung kembali dengan kesepakatan dan mencabut apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Iran. Biden, bagaimanapun, sejauh ini gagal untuk membatalkan kehancuran Trump sendiri dari kebijakan Iran Barack Obama, yang mengarah ke JCPOA pada Juni 2015.Putaran kedelapan pembicaraan Wina dimulai pada 27 Desember dengan fokus pada penghapusan semua sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Iran setelah penarikan sepihak dari JCPOA. AS tidak diizinkan untuk menghadiri pembicaraan secara langsung karena penarikannya pada 2018 dari kesepakatan dengan Iran. [IT/r]