AS Menjelaskan 'Tanggung Jawab Moral' Produsen Senjata

IslamTimes - Jenderal Kenneth McKenzie, kepala Komando Pusat AS, menuduh Iran "bertanggung jawab secara moral" atas serangan drone dan rudal oleh milisi Houthi Yaman terhadap UEA dan Arab Saudi.

McKenzie saat ini mengunjungi Uni Emirat Arab untuk memberi Abu Dhabi “kepastian” bahwa AS mendukung negara Teluk itu terhadap apa yang dia gambarkan sebagai ancaman dari Tehran.AS memerintahkan satu skuadron pesawat tempur F-22 dan kapal perusak berpeluru kendali USS Cole ke Emirates pekan lalu, setelah serangkaian serangan drone dan rudal yang diluncurkan oleh Houthi.“Peralatan yang mereka tembakkan tentu saja buatan Iran,” kata McKenzie, merujuk pada Houthi. “Jika Iran tidak menyetujui serangan khusus ini, mereka pasti bertanggung jawab secara moral untuk itu.”Houthi telah mengambil tanggung jawab atas serangan itu, menyebut mereka pembalasan atas pemboman Yaman yang dilakukan oleh Arab Saudi dan UEA sejak Maret 2015 dan mengatakan mereka akan berlanjut sampai penjajah mundur.AS telah mendukung koalisi yang dipimpin Saudi, menggemakan tuduhannya bahwa Houthi – yang adalah Muslim Syiah, sama seperti Iran – adalah “proksi” Tehran. Pilihan kata-kata McKenzie membukanya untuk kritik terhadap peran AS dalam konflik Yaman.“Kalau begitu, secara logika, AS juga bertanggung jawab secara moral atas [puluhan ribu] yang terbunuh dengan senjata AS, karena AS menjual +60 [miliar] senjata ke UEA dan Saudi,” tweet Trita Parsi dari Quincy Institute for Responsible Statecraft , sebuah wadah pemikir anti-intervensi di Washington.Bom dan rudal yang dipasok oleh AS telah berulang kali digunakan oleh koalisi pimpinan Saudi untuk mengebom Yaman. Sebuah video yang difilmkan setelah serangan 21 Januari yang menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak, menunjukkan sebuah pecahan amunisi yang memuat kode pabrikan untuk Raytheon, pembuat rudal utama AS. Menteri Pertahanan AS saat ini Lloyd Austin mengambil kursi di dewan Raytheon setelah pensiun dari Komando Pusat pada 2016.Teori McKenzie tentang serangan Houthi adalah bahwa Iran menyalahkan UEA karena kehilangan pengaruh di Irak setelah pemilihan baru-baru ini. “Iran mengira mereka memiliki jalan politik ke depan untuk mengusir Amerika Serikat dari Irak … sekarang saya pikir mereka mencari alternatif, dan beberapa dari alternatif itu mungkin kinetik dan kekerasan,” katanya, menurut Washington Post.Namun, Post juga menggambarkan menyalahkan Iran sebagai cara untuk melewati keberatan di Kongres AS untuk mendukung perang yang dipimpin Saudi di Yaman, dengan mengatakan ada "penerimaan yang lebih besar" di antara anggota parlemen untuk mengerahkan pasukan, kapal, dan pesawat AS untuk "memantau dan mencegah dari agresi Iran.” [IT/r]