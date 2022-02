Harga Minyak Tergelincir dari Tertinggi Ketika Pembicaraan AS-Iran

IslamTimes - Harga minyak turun pada hari Selasa (8/2) menjelang dimulainya kembali pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang dapat menghidupkan kembali kesepakatan nuklir yang dapat mengarah pada penghapusan sanksi terhadap penjualan minyak Iran, meningkatkan pasokan global.

Minyak mentah Brent terakhir turun $ 1,78, atau 1,9%, pada $ 90,91 per barel, setelah mencapai tertinggi tujuh tahun di $ 94 pada hari Senin (7/2). Minyak mentah West Texas Intermediate AS turun $ 1,72, atau 1,9%, menjadi $ 89,60 per barel.Kedua kontrak minyak telah menyentuh puncak tujuh tahun terakhir, didukung oleh permintaan global yang kuat, ketegangan yang sedang berlangsung di Eropa Timur dan potensi gangguan pasokan karena kondisi cuaca AS yang dingin.Pembicaraan tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015, yang berlangsung di Wina, akan dilanjutkan pada Selasa setelah jeda 10 hari. Amerika Serikat telah memulihkan beberapa keringanan sanksi, sementara Iran menuntut pencabutan sanksi sepenuhnya dan jaminan AS tidak akan ada langkah hukuman lebih lanjut."Minyak mentah berjangka turun lebih rendah karena momok minyak Iran memukul pasar membebani sentimen," kata analis ANZ Research dalam sebuah catatan pada hari Selasa, mencatat bahwa negosiator telah mengutip "kemajuan" dalam mencapai kesepakatan yang "pada akhirnya akan memulihkan sanksi minyak negara ke pasar global.""Namun demikian, lebih banyak sinyal bullish terus muncul untuk minyak," tambah mereka, menunjuk ke Arab Saudi menaikkan harga minyaknya dan penutupan tak terduga dari kilang AS.Namun, penurunan harga minyak bisa bersifat sementara. Sementara optimisme atas pembicaraan AS-Iran mendorong beberapa aksi ambil untung, pelemahan harga kemungkinan akan berumur pendek karena pasar minyak tetap dalam defisit pasokan, kata analis OANDA Edward Moya."Dengan permintaan minyak mentah yang diperkirakan terus meningkat sepanjang sisa tahun ini, pasar minyak sepenuhnya didorong oleh sisi penawaran dan risiko geopolitik," katanya.Saudi Aramco mengatakan pada hari Sabtu bahwa pihaknya telah menaikkan harga untuk semua kadar minyak mentah yang dijualnya ke Asia pada Maret dari Februari, sejalan dengan ekspektasi pasar, yang mencerminkan permintaan yang kuat di Asia dan margin yang lebih kuat untuk minyak gas dan bahan bakar jet.Di Amerika Serikat, kilang di Texas dihentikan produksinya pada hari Jumat oleh pemadaman listrik di seluruh kota, karena suhu beku dari front dingin Arktik menyapu Pantai Teluk, meskipun beberapa kilang mulai pulih atau telah kembali ke operasi normal.Stok minyak mentah dan bensin AS juga kemungkinan naik minggu lalu, sementara persediaan sulingan terlihat turun, jajak pendapat awal Reuters menunjukkan pada hari Senin. Persediaan minyak mentah terlihat meningkat sekitar 700.000 barel dalam seminggu hingga 4 Februari. [IT/r]