FBI Menyelidiki Pertemuan Pra-serangan Capitol AS dari Kelompok Sayap Kanan

IslamTimes - Biro Investigasi Federal sedang menyelidiki pertemuan di garasi pusat kota DC sehari sebelum kerusuhan Capitol Hill 6 Januari antara pemimpin kelompok ekstremis Proud Boys saat itu, pemimpin milisi Penjaga Sumpah yang sekarang didakwa, dan sayap kanan lainnya. angka, menurut dua saksi yang diwawancarai oleh agen FBI.

Di antara setengah lusin orang yang berkumpul di garasi dekat Phoenix Park Hotel adalah kepala Penjaga Sumpah Stewart Rhodes, yang didakwa tahun ini atas tuduhan "konspirasi hasutan" dalam pemberontakan. Ketua Proud Boys Enrique Tarrio, yang tidak hadir dalam kerusuhan itu, juga menghadiri pertemuan garasi tetapi meninggalkan Washington sesudahnya.Pertemuan itu menempatkan kepala dua kelompok sayap kanan pro-Trump paling terkenal di negara itu dalam jarak dekat satu sama lain 24 jam sebelum pelanggaran Capitol.Tiga peserta atau perwakilan mereka yang dihubungi Reuters mengatakan mereka tidak membahas hal-hal terkait 6 Januari.Bianca Gracia, yang mengepalai koalisi pro-Trump yang disebut Latinos untuk Trump dan Komite Aksi Politik yang berafiliasi bernama Latinos For America First, juga berada di pertemuan garasi, menurut saksi dan video yang diambil oleh kru film dokumenter.Juga hadir Kellye SoRelle, seorang pengacara untuk Penjaga Sumpah dan Latin untuk Trump.SoRelle mengatakan kepada Reuters bahwa dia diundang oleh Gracia untuk bertemu Tarrio dan berbagi informasi tentang pengacara pembela kriminal.Dia mengatakan perannya dalam pertemuan itu singkat, dan tidak menyangkut rencana untuk hari berikutnya.Sebuah komite Dewan Perwakilan Rakyat AS sedang menyelidiki kerusuhan 6 Januari, di mana para pendukung Presiden Donald Trump berusaha untuk memblokir sertifikasi Kongres atas pemilihan Joe Biden sebagai presiden. [IT/r]