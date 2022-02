Bennett 'Israel' Peringatkan Berkembangnya Ancaman Angkatan Laut 

IslamTimes - Perdana Menteri entitas Zionis Naftali Bennett mengatakan pada hari Selasa (8/2) bahwa rezimnya bekerja dengan Amerika Serikat dan sekutu lainnya untuk memerangi ancaman angkatan laut yang meningkat selama kunjungan ke dua pangkalan Angkatan Laut Zionis 'Israel'.

“Baru-baru ini, kita melihat peningkatan ancaman di front maritim, di jalur pelayaran dan perkapalan. Saya tentu melihat ini sebagai ancaman, dan kita harus tahu bahwa targetnya adalah Zionis 'Israel', tetapi tidak hanya Zionis 'Israel'," klaim Bennett, seperti dikutip The Times of Zionis 'Israel.'“Oleh karena itu, saya sangat senang dengan pertumbuhan dan penguatan kerjasama strategis dengan Amerika Serikat dalam latihan angkatan laut bersama dan dengan sekutu lain di kawasan ini.”Bennett tampaknya merujuk pada serangan yang menargetkan kapal-kapal milik Zionis 'Israel' di wilayah Teluk.Dalam hal yang sama, menteri perang Zionis Benny Gantz melakukan perjalanan ke Bahrain minggu lalu untuk bertemu dengan pejabat militer dan kepala Armada ke-5 AS, membahas ancaman dan bagaimana bekerja sama untuk memerangi mereka.Bennett mengunjungi pangkalan Haifa bersama Kepala Staf pasukan pendudukan Zionis 'Israel' Letnan Jenderal Aviv Kochavi dan Komandan Angkatan Laut Zionis 'Israel' Mayjen David Salama. [IT/r]