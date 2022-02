Militer China Berjanji akan Menggagalkan Campur Tangan Asing Saat AS Menjual Senjata ke Taiwan

IslamTimes - Kementerian Pertahanan China mengecam penjualan senjata AS baru-baru ini ke Taiwan sebagai "campur tangan kotor" dalam urusan dalam negeri China dan berjanji akan menggagalkan pengaruh asing.

“Penjualan senjata AS ke Taiwan sangat melanggar prinsip 'Satu China' dan tiga komunike bersama AS-China… Ini merupakan campur tangan mencolok dalam urusan internal China dan merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China”, Juru Bicara Kementerian Pertahanan China Wu Qian mengatakan dalam sebuah pernyataan.Dia menambahkan bahwa penjualan senjata Washington ke Taiwan “mengikis hubungan antara China dan AS serta antara angkatan bersenjata kedua negara, membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Oleh karena itu, China mengungkapkan kebenciannya yang kuat dan dengan tegas menentangnya”.Beijing lebih lanjut mendesak Washington untuk mencabut kesepakatan penjualan senjata ke Taipei dan memutuskan hubungan apa pun dengan militer Taiwan.“Hanya ada satu China di dunia, dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah China. China menuntut agar AS segera membatalkan rencana penjualan senjata ke Taiwan tersebut di atas”, tegas Wu, seraya menambahkan bahwa Angkatan Darat China akan melakukan segala upaya untuk menegakkan kedaulatan negara.“Tentara Pembebasan Rakyat China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan integritas teritorial dengan penuh semangat dan dengan teguh menggagalkan setiap campur tangan eksternal”, kata Wu.Kritik dari Beijing didorong oleh keputusan AS untuk menyetujui kemungkinan penjualan peralatan dan layanan militer senilai $100 juta ke pulau itu. Pembelian tersebut diyakini penting untuk sistem pertahanan rudal Patriot yang digunakan Taipei.Menurut Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan, langkah tersebut “akan membantu meningkatkan keamanan penerima dan membantu menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer, ekonomi dan kemajuan di kawasan”.Taiwan telah diperintah secara terpisah dari China daratan sejak berakhirnya perang saudara pada tahun 1949. Beijing menganggap pulau itu sebagai provinsinya, sementara Taiwan, yang secara resmi menyebut dirinya Republik Cina (ROC), menyatakan bahwa itu adalah negara otonom dengan hubungan politik dan ekonomi dengan beberapa negara lain.Sementara pemerintah Amerika tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, Washington telah menekankan bahwa pihaknya siap untuk 'melindungi' pulau itu jika terjadi serangan oleh militer China. [IT/r]