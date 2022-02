Borrell: UE Optimis tentang Penyelesaian Perbedaan dalam Pembicaraan Wina

IslamTimes - Para diplomat Eropa optimis tentang upaya Iran dan AS untuk menyelesaikan perbedaan yang tersisa pada langkah-langkah untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dalam waktu dekat, kata perwakilan tinggi UE untuk urusan luar negeri Josep Borrell.

Kedua belah pihak sedang mempertimbangkan proposal tertulis dan "Saya melihat bahwa kita berada di meter terakhir permainan," kata Borrell kepada wartawan pada akhir kunjungan dua hari ke Washington, DC.Borrell mendukung interpretasi AS tentang garis waktu cepat untuk mengakhiri pembicaraan tidak langsung AS-Iran di Wina — putaran terakhir diplomasi itu dimulai di Wina hari ini. Pembicaraan harus diakhiri sebelum kemajuan dalam program nuklir Iran membuat kesepakatan nuklir Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015 mustahil untuk dipulihkan, katanya.Kesepakatan 2015, lebih dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), ditandatangani oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB – AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis – ditambah Jerman dan Uni Eropa. Terlepas dari pengakuan Badan Energi Atom Internasional tentang kepatuhan Iran terhadap semua kewajibannya, mantan pemerintah AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut oleh kesepakatan itu.Mantan Presiden AS Donald Trump juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari apa yang disebut kampanye "tekanan maksimum". [IT/r]