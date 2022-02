Analisa: Ada Apa di Balik Penghapusan Pemimpin ISIS?

Islam Times - Kematian pemimpin ISIS dalam operasi militer AS di Suriah telah menjadi berita utama di seluruh dunia selama beberapa hari terakhir. Apa sebenarnya motif di balik penghapusan ini?

Dilansir situs Al-Waght, Presiden AS Joe Biden dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (4/2) yang diterbitkan di situs Gedung Putih berbicara tentang kematian pemimpin tertinggi ISIS, menambahkan, "Tadi malam, beroperasi atas perintah saya, pasukan militer Amerika Serikat berhasil menghilangkan ancaman teroris besar bagi dunia: pemimpin global ISIS, yang dikenal sebagai Hajji Abdullah."Sejak pembunuhan pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi pada tahun 2019 dan pengumuman Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi sebagai penggantinya, badan keamanan dan intelijen AS meningkatkan operasi mereka untuk mengidentifikasi pemimpin baru dan tidak dikenal tersebut.Menurut laporan media tentang al-Qurashi, nama asli pemimpin kedua ISIS yang terbunuh adalah "Amir Mohammad Saeed Abdul Rahman Al-Mawla", yang disebut sebagai "profesor" dan "perusak" dalam struktur kelompok.Dia dikatakan lahir pada tahun 1976 di daerah Tal Afar, 70 kilometer dari kota Mosul, Irak, dari keluarga Turkmenistan.Dia adalah seorang perwira di tentara Irak selama pemerintahan rezim Ba'athist, belajar di Fakultas Ilmu Islam di Mosul, dan bergabung dengan Al-Qaeda pada tahun 2003, tahun invasi Amerika menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein.Al-Qurashi kemudian diangkat sebagai utusan agama dan hukum Al-Qaeda, dan ditangkap oleh Amerika pada tahun 2004 dan kemudian pada tahun 2008, selama waktu itu ia bertemu al-Baghdadi di Penjara Buchan.Ketika al-Baghdadi memimpin al-Qaeda di Irak pada 2010, al-Qurashi bersamanya. Mereka kemudian berpisah dari al-Qaeda dan mendirikan "Negara Islam Irak dan Suriah, atau ISIS, atau Daesh dalam bahasa Arab.Sejak lahirnya kelompok teroris ISIS di Suriah dan Irak pada tahun 2014, peran badan intelijen Amerika, Israel, dan Arab dalam mendirikan, mengorganisir, dan mensponsori kelompok ini selalu menjadi pertanyaan, dengan beberapa media Barat dan Amerika dan pejabat yang mengungkap kasus tersebut.Tahun lalu, misalnya, Washington Post melaporkan bahwa komandan baru ISIS, setelah al-Baghdadi, memiliki sejarah kerja sama yang luas dengan dinas keamanan AS dan memberi mereka data penting.Menurut laporan tersebut, seorang tokoh, dengan kode nama M060108-01, sebenarnya adalah "Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi," yang ditawan oleh pasukan AS di Irak pada tahun 2008.Laporan tersebut mengutip seorang pejabat AS yang mengatakan bahwa al-Qurashi adalah "seorang tahanan teladan dengan kerjasama yang baik" dengan pasukan AS pada saat penangkapannya.The Washington Post menambahkan dia telah bekerja keras untuk menggambarkan dirinya sebagai sosok yang berguna bagi orang Amerika selama penahanannya dan telah bekerja dengan mereka untuk mengidentifikasi banyak dari mereka yang ditangkap.Selain itu, pembentukan ISIS oleh intelijen AS dalam operasi rahasia yang dijuluki "sarang lebah" disebutkan, baik dalam buku harian mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan kebocoran dokumen rahasia oleh Edward Snowden, seorang perwira intelijen membelot dari Badan Keamanan Nasional AS (NSA).Jika kita menerima klaim Biden bahwa pemimpin tertinggi ISIS tewas dalam operasi militer AS di Suriah, untuk memahami tujuan penghapusannya, pertama-tama kita harus mempertimbangkan waktu operasi. Gedung Putih telah secara luas mempublikasikan pembunuhan al-Qurashi, mengangkat isu risiko kembalinya ISIS dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, terutama setelah pelarian sejumlah besar tawanan ISIS yang ditahan di penjara-penjara yang dikendalikan oleh Kurdi yang bersekutu dengan AS di utara Suriah dua minggu yang lalu.Sementara itu, tekanan politik dan militer terhadap pasukan pendudukan AS di Suriah dan Irak untuk penarikan pasukan telah meningkat. Washington selalu menggunakan dalih memerangi terorisme untuk menentang kritik internasional dan lokal terhadap kehadirannya yang sebagian besar tidak sah dan meresahkan di Irak dan dalam beberapa tahun terakhir di Suriah. Ini bersamaan dengan elemen ISIS merajalela di wilayah utara Suriah dan perbatasan Suriah-Irak. Mempromosikan kematian al-Qurashi sebagai intelijen dan kemenangan militer dimaksudkan untuk membangun kembali pembenaran kehadiran militer di dua negara Arab dan efektivitasnya dalam perang melawan terorisme.Tidak diragukan lagi, alasan lain Biden memerintahkan operasi pembunuhan al-Qurashi adalah untuk konsumsi dalam negeri. Biden memasuki Gedung Putih dengan 57 persen tingkat popularitas. Berbagai tantangan yang dia hadapi selama lebih dari satu tahun masa kepresidenannya menyebabkan popularitasnya anjlok hingga rata-rata 48,9 persen, menurut jajak pendapat. Popularitasnya juga turun dari 90 persen menjadi 80 persen di antara sesama anggota partainya.Wajah lain dari konsumsi domestik operasi baru-baru ini adalah perlombaan dengan pendahulunya tentang memasang wajah komandan yang mengusir ancaman keamanan besar terhadap keamanan nasional Amerika. Obama mengumumkan pembunuhan pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden pada 2011 dan Trump memerintahkan pembunuhan Abu Bakr al-Baghdadi pada 2019, liputan media keduanya menampilkan kehadiran Obama dan Trump menyaksikan operasi yang dilakukan dari Ruang Kendali Operasi Gedung Putih.Selama bertahun-tahun, Washington telah melakukan intervensi militer di seluruh dunia dan mengobarkan banyak perang yang menghancurkan dengan kedok membela hak asasi manusia dan memerangi terorisme, tetapi dengan tujuan utama memajukan hegemoninya dan menekan saingan utamanya. Perang, seperti yang terjadi di Afghanistan dan Irak, tidak membawa apa-apa selain kematian, pemindahan, kehancuran, dan ketidakstabilan bagi rakyat di negara-negara ini.Sekarang AS dalam sebuah langkah yang sangat diremehkan bahkan oleh sekutunya telah meninggalkan Afghanistan dan menandatangani kesepakatan damai dengan Taliban, yang membuktikan kekosongan klaim tentang perang melawan terorisme selama dua dekade terakhir. Strategi Gedung Putih yang diikuti dengan kegemparan media luar biasa menghilangkan salah satu bagian terorisnya adalah untuk membangun kembali citra militer AS yang rusak dan mempromosikan kembali perang palsu melawan terorisme.[IT/AR]