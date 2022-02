Presiden Iran: Desakan AS pada Kebijakan Trump yang Gagal Merupakan Hambatan Utama untuk Kemajuan di Wina

Ebrahim Raisi, President of Iran

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raeisi mengatakan kepatuhan pemerintah AS saat ini terhadap kebijakan pendahulunya yang gagal sehubungan dengan Iran adalah hambatan utama untuk membuat "kemajuan yang dapat diterima" dalam negosiasi Wina yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan Iran tahun 2015.

Iran dan pihak-pihak lain dalam kesepakatan Iran pada hari Selasa (8/2) melanjutkan putaran kedelapan pembicaraan untuk membawa AS kembali ke kesepakatan dan menghapus sanksi sepihak Washington terhadap Iran.AS meninggalkan kesepakatan, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), di bawah mantan presiden Donald Trump pada 2018 dan mulai menargetkan Iran dengan kampanye “tekanan maksimum”.Presiden AS saat ini, Joe Biden, telah berjanji untuk memperbaiki kebijakan "gagal" dan masuk kembali ke JCPOA. Sepuluh bulan setelah memulai pembicaraan Wina, Biden gagal memenuhi janjinya.“Pemerintahan AS yang berpegang teguh pada kebijakan yang gagal dari pemerintahan sebelumnya adalah hambatan utama untuk membuat kemajuan yang dapat diterima dalam negosiasi,” kata Raeisi pada hari Rabu (9/2), selama panggilan telepon dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.Raeisi juga mengatakan Republik Islam siap untuk meningkatkan tingkat hubungan dan kerja samanya dengan negara lain, termasuk Jepang, terlepas dari nasib JCPOA. [IT/r]