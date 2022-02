Trump Menuduh McConnell Tidak Melakukan 'Apa pun untuk Menghentikan Pemilihan Paling Curang dalam Sejarah Amerika'

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump mengecam Pemimpin Minoritas Senat Republik Senator Mitch McConnell karena gagal mencegah apa yang disebutnya pencurian pemilu 2020.

Trump pada hari Rabu (9/2) menuduh McConnell tidak melakukan "apa pun untuk memperjuangkan konstituennya dan menghentikan pemilihan paling curang dalam sejarah Amerika," di mana Joe Biden dinyatakan sebagai pemenang.McConnell, seorang Republikan yang disebut "Gagak Tua" oleh Trump, pada hari Selasa (8/2) mengecam Komite Nasional Partai Republik (RNC) yang menyebut peristiwa sekitar 6 Januari 2021 sebagai "wacana politik yang sah."McConnell mengkritik RNC karena tegurannya terhadap Reps Adam Kinzinger (R-Ill.) dan Liz Cheney (R-Wyo.) dan menyebut serangan 6 Januari di Capitol sebagai “pemberontakan dengan kekerasan.”“Itu adalah pemberontakan dengan kekerasan dengan tujuan mencoba mencegah transfer kekuasaan secara damai setelah pemilihan yang disahkan secara sah. ... Itulah yang terjadi,” kata McConnell.Sebagai tanggapan, Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa "McConnell tidak berbicara untuk Partai Republik, dan tidak mewakili pandangan sebagian besar pemilihnya."“Dia tidak melakukan apa pun untuk memperjuangkan konstituennya dan menghentikan pemilihan paling curang dalam sejarah Amerika,” kata Trump dalam sebuah pernyataan, mengulangi klaimnya bahwa pemilihan presiden 2020 dicuri darinya.“Jika Mitch akan berjuang untuk pemilihan, seperti yang akan dilakukan Demokrat jika dalam posisi yang sama, kita tidak akan membahas hal-hal di atas hari ini, dan Negara kita akan KUAT dan BANGGA, bukannya lemah dan malu,” tambah Trump.Trump telah sering menyerang McConnell karena mengakui Biden sebagai pemenang sah dari pemilihan 2020 yang disengketakan.Pada hari Sabtu, Trump mengatakan mantan Wakil Presiden Mike Pence seharusnya tidak memiliki “sabuk konveyor otomatis untuk Old Crow Mitch McConnell agar Biden terpilih sebagai Presiden secepat mungkin,” ketika ada “tanda-tanda jelas kecurangan atau penyimpangan pemilih.”Trump dan sekutunya telah menyuarakan keprihatinan bahwa penipuan yang meluas merusak pemilihan dan bahwa itu dicurangi oleh pendirian Washington untuk mendukung Biden, yang disertifikasi sebagai pemenang di Kongres pada 6 Januari 2021.Trump telah meragukan hasil kerugiannya dengan bersikeras bahwa itu adalah hasil penipuan. Dia mengatakan bahwa pemilihan presiden 2020 adalah “Hoax Pemilu terbesar dalam sejarah.”McConnell menjauhkan diri dari Trump sejak mantan presiden itu dituduh oleh pemerintah dan media Washington menghasut para pendukungnya untuk menyerbu Capitol setelah kekalahannya dalam pemilihan presiden 2020 yang disengketakan.McConnell mengatakan bahwa Trump "bertanggung jawab secara moral" karena memprovokasi penyerbuan 6 Januari di Capitol untuk membatalkan hasil pemilu.Pada 6 Januari 2021, pendukung Trump menduduki US Capitol sementara anggota parlemen sedang dalam proses meninjau sertifikasi pemilih negara bagian yang mengindikasikan kemenangan Biden. Beberapa pendukung Trump berharap bahwa proses ini dapat mengakibatkan beberapa pemilih didiskualifikasi, sehingga membatalkan hasil pemilihan presiden.Beberapa pihak mengklaim bahwa para demonstran disusupi dan dihasut oleh provokator dari badan intelijen AS, yang mengatur "operasi bendera palsu" untuk menyingkirkan Trump.Beberapa di antara kerumunan bentrok dengan polisi, dan beberapa membuat ancaman untuk memukuli sejumlah anggota parlemen Demokrat. Beberapa juga menimbulkan kerusakan pada bagian-bagian gedung Capitol. [IT/r]