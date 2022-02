Ukraina Berpisah dengan Biden: Invasi Rusia Tidak Akan Segera Terjadi

IslamTimes - The Wall Street Journal mengungkapkan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak berpikir bahwa invasi Rusia ke negaranya mungkin terjadi dalam waktu dekat, dan telah mengatakan kepada Presiden AS Joe Biden bahwa peringatan Amerika tentang serangan mengganggu stabilitas ekonomi.

Harian New York menulis pada hari Rabu (9/2) bahwa para pejabat Washington telah mengklaim bahwa selama kontak telepon baru-baru ini antara kedua pemimpin, ketika Biden memperingatkan bahwa AS percaya bahwa ancaman invasi telah meningkat, Zelensky menjawab bahwa telah ada ancaman sejak 2014.Biden dilaporkan menjawab bahwa kehadiran tentara Rusia di Belarus, di mana mereka telah dikirim untuk latihan militer bersama, dapat meningkatkan kemungkinan agresi.Menurut sumber surat kabar itu, presiden Ukraina terus meragukan kemungkinan invasi yang akan segera terjadi, dan telah menyatakan kekhawatiran bahwa aliran peringatan Amerika tentang agresi Rusia sebenarnya telah membuat peningkatan penumpukan pasukan Rusia lebih mungkin terjadi, dan telah membantu mengacaukan politik dan ekonomi Ukraina.Laporan itu juga mengutip pejabat senior Ukraina yang mengatakan bahwa mereka sangat kecewa dengan keputusan Washington baru-baru ini untuk mengevakuasi keluarga diplomat dan staf yang tidak penting dari kedutaan besarnya di Kiev, karena ini memberi kesan bahwa kota itu kemungkinan akan segera direbut, karena Kabul direbut musim panas lalu.Pada bulan Januari, BuzzFeed melaporkan bahwa sumber yang dekat dengan Zelensky mengatakan "Orang Amerika lebih aman di Kiev daripada di Los Angeles ... atau kota lain yang sarat kejahatan di AS." Pada bulan yang sama, presiden Ukraina menyatakan bahwa hype atas invasi membuat negosiasi untuk perdamaian di Donbass, wilayah timur Ukraina yang dilanda perang, menjadi lebih sulit. [IT/r]