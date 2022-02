Penasihat Pentagon Menyerukan Lebih Banyak Keanekaragaman di Militer AS

Lloyd Austin, menjanjikan dukungannya untuk lebih banyak “keragaman, kesetaraan, dan inklusi” di militer AS pada hari Rabu (9/2). Dia bersikeras kebijakan itu tidak ada hubungannya dengan ideologi atau "perang budaya," dengan alasan bahwa pendekatan itu akan membuat militer AS "lebih mematikan".

Dalam pidatonya di Center for a New American Security, Garrison mengatakan militer perlu berbuat lebih banyak untuk menarik tentara minoritas, yang saat ini terdiri dari sekitar 41% dari angkatan bersenjata AS.“Kita harus mencari cara untuk mendapatkan kumpulan bakat yang lebih luas dan kelompok minat yang lebih luas untuk membawa orang-orang yang berkualifikasi tinggi dan berbakat,” kata Garrison, mengklaim bahwa sebagian besar minoritas “cenderung keluar” dari militer. sebelum naik ke posisi yang lebih tinggi.“Kita perlu mengambil pendekatan yang sangat berbasis data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apa masalahnya? Dan bagaimana kita bisa mengatasinya?” dia menambahkan.Garrison mengatakan dia ingin "sebanyak mungkin pemimpin dan anggota kekuatan total" untuk melihat upaya keragaman "sebagai pengganda kekuatan."“[Garrison] ingin mereka melihat program itu sebagai cara untuk membuat militer AS lebih sukses dalam mencapai misi kritis dan membuat pasukan lebih mematikan,” kata Pentagon dalam sebuah pernyataan.Penasihat senior bersikeras bahwa upaya keragaman militer bukanlah “keragaman demi keragaman” dan “bukan hanya sesuatu yang harus dilakukan karena beberapa jenis ideologi budaya atau perang budaya yang sedang berlangsung.” [IT/r]