Ledakan Bom Pinggir Jalan Menghantam Konvoi Pasokan AS di Irak Utara, Barat dan Selatan

IslamTimes - Beberapa bom pinggir jalan secara terpisah meledak di dekat konvoi truk yang membawa peralatan milik pasukan pendudukan AS di provinsi Salahuddin di Irak utara, provinsi Anbar di barat serta provinsi selatan Muthanna dan Qadisiyah, di tengah oposisi publik yang kuat terhadap kehadiran pasukan pendudukan AS yang berkepanjangan di tanah Irak.

Saberin News, saluran berita Telegram yang terkait dengan Unit Mobilisasi Populer (PMU) anti-teror Irak atau Hashd al-Sha'abi, melaporkan bahwa sebuah ledakan menghantam truk milik pasukan AS di pinggiran kota Samarra, yang terletak 125 kilometer (78 mil). ) di utara ibukota Baghdad, pada Kamis (10/2) malam.Ledakan itu dilaporkan tidak meninggalkan korban dan belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Beberapa jam sebelumnya, serangan bom menargetkan konvoi logistik pasukan AS di Anbar.Alat peledak lain meledak pada Kamis pagi ketika kendaraan pasukan militer AS melewati jalan raya yang menghubungkan kota Samawah di Irak selatan, yang terletak 280 kilometer (174 mil) tenggara Baghdad, ke kota Diwaniyah.Serangan itu terjadi ketika sentimen anti-Amerika meningkat di Irak sejak pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, dan rekan sejawatnya di Irak Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua PMU, serta rekan-rekan mereka dalam serangan pesawat tak berawak AS yang disahkan oleh mantan presiden AS Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Dua hari setelah serangan itu, anggota parlemen Irak menyetujui RUU yang mengharuskan pemerintah untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh AS di negara itu.Kedua komandan tersebut sangat dihormati di Timur Tengah karena peran kunci mereka dalam memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Pada 8 Januari 2020, IRGC menargetkan Ain al-Asad yang dikelola AS di provinsi Anbar, Irak barat dengan meluncurkan tembakan rudal sebagai pembalasan.Menurut Pentagon, lebih dari 100 pasukan Amerika menderita "cedera otak traumatis" selama serangan balik di pangkalan itu.Iran telah menggambarkan serangan rudal terhadap Ain al-Assad sebagai “tamparan pertama.” [IT/r]