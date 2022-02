Pentagon Menyebut Pelaku di balik Penarikan 'Maut' Afghanistan

IslamTimes - Militer AS menuding Presiden Joe Biden dan pejabat tinggi lainnya karena ikut campur dalam evakuasi.

Laporan lengkap Pentagon tentang penarikan AS yang serampangan dari Afghanistan telah mengungkapkan banyak pihak menyalahkan campur tangan terus-menerus oleh VIP Amerika karena "mengalihkan" mereka dari apa yang perlu dilakukan, menciptakan adegan kacau yang mengejutkan pengamat di dalam negeri.Menurut laporan 2.000 halaman, yang diperoleh Washington Post melalui permintaan Freedom of Information Act awal pekan ini, perwira senior yang bertanggung jawab atas evakuasi bahkan terpaksa mengubah rencana karena gangguan nonstop dari jauh. Laporan tersebut mencakup banyak wawancara, termasuk kesaksian mengenai bom bunuh diri di luar bandara yang menewaskan 170 warga Afghanistan dan 13 orang Amerika hanya beberapa hari sebelum mereka seharusnya meninggalkan Afghanistan untuk selamanya setelah perang terpanjang dalam sejarah AS.“Anda membuat semua orang dari Gedung Putih muncul dengan penampilan baru hari ini untuk diprioritaskan,” Laksamana Muda Peter Vasely, tokoh senior AS di Kabul pada saat evakuasi, mengatakan kepada pewawancara militer. Dan bukan hanya Presiden Biden yang meminta bantuan – Ibu Negara Jill Biden, anggota Kongres, jurnalis, dan bahkan Vatikan semuanya mempertimbangkan siapa yang paling membutuhkan penyelamatan, menurut laksamana belakang.“Saya tidak bisa cukup menekankan bagaimana permintaan profil tinggi ini menghabiskan bandwidth dan menciptakan persaingan untuk sumber daya yang sudah tertekan,” lanjut Vasely, mencatat bahwa dia “hanya bisa berspekulasi” mengenai apakah kebingungan dan kekacauan yang diakibatkannya menyebabkan beberapa orang Amerika dan warga Afghanistan yang bersahabat untuk ditinggalkan.Dengan ribuan panggilan telepon, teks, dan email turun ke Kabul selama 17 hari evakuasi, Vasely mengatakan dia tidak punya pilihan selain menarik personel dari operasi lain untuk membentuk "sel koordinasi" yang mampu memproses semua komunikasi.Media sosial, katanya, hanya memperburuk keadaan – memberi orang kemampuan untuk berkampanye agar militer tidak hanya menyelamatkan orang tertentu, tetapi juga anjing tertentu.Sementara Biden bersikeras dengan waktu kurang dari seminggu sebelum AS berjanji untuk pergi bahwa tidak ada orang Amerika yang ingin pergi akan tertinggal, segera menjadi jelas bahwa mengeluarkan semua orang pada tanggal 31 Agustus tidak akan mungkin, dan pemerintah dilaporkan mempertimbangkan memperpanjang batas waktu hingga September – hanya untuk disambut dengan “tanggapan mendalam” dari Taliban, yang secara efektif bertanggung jawab atas negara pada saat itu.Rencana awalnya adalah untuk mengevakuasi warga Amerika, kemudian menjadi penduduk tetap yang sah, dan akhirnya warga Afghanistan yang telah membantu Amerika selama pendudukan dua dekade di negara mereka. Para pemimpin militer telah mendesak Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri untuk menandatangani persiapan evakuasi beberapa minggu sebelumnya, tetapi mengeluh bahwa pihak berwenang di Amerika Serikat “gagal memahami” kemajuan cepat Taliban menuju Kabul, percaya bahwa mereka memiliki lebih banyak waktu daripada yang sebenarnya mereka lakukan.Namun, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki telah membela tanggapan lamban pemerintah, bersikeras bahwa Dewan Keamanan Nasional telah mengadakan pertemuan tentang topik penarikan diri dari Afghanistan selama “berbulan-bulan”, merencanakan tanggapan terhadap berbagai krisis – kecuali yang benar-benar terjadi. Mereka tidak mungkin meramalkan betapa mudahnya pasukan keamanan Afghanistan akan dikalahkan oleh Taliban, katanya.Sementara jumlah pasti warga AS yang tertinggal terombang-ambing antara 100 dan 450 tergantung pada ketika seseorang bertanya kepada Departemen Luar Negeri, seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara kepada Post percaya bahwa setiap orang Amerika yang ingin meninggalkan Afghanistan memiliki kesempatan untuk melakukannya.Tidak jelas apakah laporan Pentagon juga memasukkan statistik tentang berapa banyak orang Afghanistan yang membantu Amerika dalam upaya perang yang berhasil keluar dari negara itu. Banyak yang menarik perhatian Taliban yang tidak diinginkan ketika pemerintahan Biden membagikan daftar nama mereka kepada kelompok fundamentalis sehingga mereka dapat diizinkan melewati perimeter ke bandara. Seorang pejabat Pentagon mengatakan kepada Politico pada saat itu bahwa pemerintah telah secara efektif menyerahkan kepada Taliban sebuah “daftar pembunuhan”, mencatat reputasi kelompok itu karena menyingkirkan rekan senegaranya yang membantu Amerika. [IT/r]