Stoltenberg: NATO Mempertimbangkan Pengerahan Grup Serang Baru ke Negara Laut Hitam

IslamTimes - Pengerahan pasukan tambahan AS baru-baru ini ke Rumania mengirimkan “pesan yang sangat kuat” mengenai komitmen Washington terhadap keamanan Eropa, dan NATO mungkin akan membentuk kelompok serang tambahan di negara-negara lain yang berdekatan dengan Laut Hitam, kata kepala aliansi Jens Stoltenberg.

“Kami mengadakan pertemuan menteri pertahanan minggu depan dan saya berharap para menteri akan setuju untuk memulai perencanaan lebih lanjut dan untuk mengatasi skala dan ruang lingkup dan perincian tentang bagaimana mengerahkan kelompok serang. Dan kemudian saya berharap keputusan akhir akan diambil pada musim semi,” kata Stoltenberg pada briefing bersama Presiden Rumania Klaus Iohannis pada hari Jumat (11/2).“Kami sedang mempertimbangkan penyesuaian jangka panjang dalam postur kami dan itu termasuk membentuk kelompok pertempuran di tenggara aliansi yang berarti Rumania tetapi juga negara-negara lain di sekitar Wilayah Laut Hitam,” tambah sekretaris jenderal.Stoltenberg menekankan bahwa aliansi tersebut dapat mengerahkan lebih banyak pasukan dalam waktu singkat, dan mengklaim bahwa “penguatan [penguatan] sayap timur kita” yang berkelanjutan adalah langkah “defensif”.Iohannis berterima kasih kepada Stoltenberg dan pemerintahan Biden atas “solidaritasnya” dengan Rumania, dan mencirikan situasi keamanan hari ini sebagai “krisis terburuk sejak jatuhnya Tirai Besi.” Dia melanjutkan untuk mengecam Rusia atas “strategi intimidasi dan kecenderungan yang tidak dapat diterima untuk kembali ke kebijakan kekuatan dan menantang tatanan internasional saat ini.”Washington mengerahkan kembali sekitar 1.000 tentara dari Jerman ke Rumania pekan lalu dan mengirim sekitar 2.000 personel lagi yang ditempatkan di benua Amerika Serikat ke Polandia dan Jerman di tengah ketegangan yang berlangsung lama dengan Moskow terkait Ukraina, yang menurut pejabat AS akan diserbu Rusia. Tambahan 8.500 pasukan pasukan yang kuat telah disiapkan untuk penempatan kembali ke Eropa, dengan Pentagon dilaporkan mempertimbangkan untuk menambahkan beberapa ribu pasukan lagi ke pasukan pengerahan cepat ini.Moskow dan bahkan sekutu Ukraina Amerika telah menolak klaim "invasi", dengan Kiev mengungkapkan kekhawatiran tentang dampak ekonomi dari ketakutan perang terhadap ekonominya.Pada hari Jumat (11/2), juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengulangi apa yang telah dikatakan Moskow selama berbulan-bulan: bahwa NATO secara artifisial dan sengaja meningkatkan ketegangan di Ukraina untuk membenarkan peningkatan kehadiran di sepanjang perbatasan Rusia.Pada bulan Desember, Rusia mengusulkan paket jaminan keamanan kembar kepada AS dan NATO yang bertujuan untuk secara signifikan mengurangi ketegangan antara Moskow dan blok Barat. AS dan sekutunya secara resmi menolak proposal Rusia, yang merekomendasikan pembatasan pengerahan pasukan, rudal, pesawat terbang, dan kapal perang di daerah-daerah di mana mereka dapat dianggap sebagai ancaman bagi pihak lain, bulan lalu.Rusia telah mendesak NATO untuk tidak menerima Ukraina dan republik pasca-Soviet lainnya ke dalam aliansi, dengan mengatakan langkah-langkah seperti itu akan merusak keamanan regional dan melanggar komitmen yang dibuat oleh AS dan mitranya dalam perjanjian Organisasi untuk Kerjasama Keamanan di Eropa.Aliansi Barat mengatakan bahwa kebijakan 'pintu terbuka' tentang keanggotaan akan tetap tidak berubah. [IT/r]