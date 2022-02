Taliban: Dengan Memblokir Dana, AS 'Mencuri' Aset Afghanistan untuk Kompensasi Serangan 9/11

IslamTimes - Pemerintah Taliban di Afghanistan telah mengutuk keputusan Amerika Serikat baru-baru ini untuk menggunakan miliaran dolar aset Afghanistan yang dibekukan untuk mengkompensasi para penuntut serangan 11 September 2001 sebagai "pencurian" dan tanda "kerusakan moral".

Gedung Putih mengumumkan pada hari Jumat (11/2) bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden berencana untuk memblokir setengah dari dana Afghanistan $7-miliar yang dibekukan di bank-bank AS untuk didistribusikan di antara keluarga para korban serangan 9/11 di tanah Amerika.Washington juga mengklaim bahwa separuh lainnya akan dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan kepada warga Afghanistan yang menderita dari situasi yang mengerikan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021.Suhail Shahin, perwakilan yang ditunjuk Taliban untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyerukan agar seluruh jumlah itu dicairkan dan disimpan di bawah kendali Bank Sentral Afghanistan."Cadangan adalah milik Bank Afghanistan dan selanjutnya, milik rakyat Afghanistan. Kami ingin mencairkan seluruh jumlah sebagai cadangan Bank Afghanistan," kata Shahin.Juru bicara kantor Taliban di Doha juga mengecam langkah AS dalam sebuah tweet, dengan mengatakan, "Mencuri dan mengambil alih uang beku milik rakyat Afghanistan oleh AS menunjukkan tingkat penurunan manusia dan moral terendah dari sebuah negara dan bangsa."Pemerintahan Biden telah membekukan aset-aset milik Bank Sentral Afghanistan sejak penarikan pasukan pendudukannya dari negara itu pada Agustus 2021. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia sejak itu menangguhkan kegiatan di negara yang dilanda perang itu.Banyak sekutu AS dan pemerintah Barat juga sebagian besar telah menangguhkan bantuan keuangan mereka ke Afghanistan sejak penarikan pasukan AS dan pengambilalihan Taliban.Badan-badan bantuan dan PBB memperkirakan bahwa lebih dari setengah dari 38 juta penduduk Afghanistan diperkirakan akan menghadapi kelaparan musim dingin ini. [IT/r]