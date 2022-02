Iran Mengungkapkan Harapan tentang Pembicaraan Nuklir Wina

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan kepada publik pada hari Jumat (11/2) bahwa pemerintahnya "tidak pernah memiliki harapan" dalam pembicaraan nuklir yang sedang berlangsung di Wina. Negosiasi bertujuan untuk membawa Iran dan AS kembali sejalan dengan kesepakatan yang dicapai selama era pemimpin Amerika Barack Obama saat itu .

Presiden Ebrahim Raisi mengatakan Teheran menaruh harapan pada rakyatnya sendiri dan tetangganyaBerbicara dalam pidato yang disiarkan televisi untuk memperingati ulang tahun ke-43 revolusi Iran 1979, presiden mengatakan negara itu akan “menggantungkan harapannya” pada rakyat Iran, dan berusaha untuk memastikan hubungan yang seimbang dan baik dengan tetangganya.“Kami menaruh harapan kami di timur, barat, utara, selatan negara kami dan tidak pernah memiliki harapan di Wina dan New York,” kata Raisi.“Dalam kebijakan luar negeri kami, kami mencari hubungan yang seimbang dengan dunia dan mementingkan negara-negara tetangga,” lanjut presiden Iran.Negosiasi dimulai di Wina pada akhir tahun 2021 dalam upaya untuk membawa Iran dan AS kembali sejalan dengan ketentuan kesepakatan nuklir, yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Obama pada tahun 2015, yang membayangkan pengawasan luar yang komprehensif dari program nuklir sipil Iran dengan imbalan keringanan sanksi. .Selain AS dan Iran, Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) melibatkan China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Inggris.Namun, pemerintahan Trump menarik AS keluar dari kesepakatan pada Mei 2018, dan memberlakukan sanksi tambahan terhadap Teheran. Hubungan antara Iran dan AS terus memburuk di tahun-tahun berikutnya. [IT/r]