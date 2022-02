 Pembicaraan tentang Kebangkitan JCPOA Dilanjutkan di Wina

IslamTimes - Pembicaraan putaran kedelapan antara Iran dan P4+1 tentang kebangkitan kesepakatan nuklir 2015 dan penghentian sanksi terhadap Tehran yang dimulai kembali di Wina pada hari Selasa (8/2) setelah jeda singkat berlanjut pada hari Jumat (111/2) di tingkat kepala perunding dan ahli.

Utusan dari Iran dan lima penandatangan yang tersisa untuk kesepakatan, Rusia, China, Inggris, Prancis dan Jerman, telah mengadakan negosiasi di ibukota Austria selama 10 bulan dengan tujuan menghidupkan kembali perjanjian, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama. (JCPOA), dengan membawa AS kembali ke kesepakatan.Pada Jumat sore, delegasi dari Iran dan China mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh negosiator utama kedua belah pihak.Sebelumnya pada hari itu, kelompok kerja tindakan nuklir dan penghapusan sanksi Iran dan P4+1 mengadakan pertemuan terpisah di Hotel Palais Coburg di ibukota Austria.Kedua belah pihak telah menjembatani beberapa kesenjangan sejak pembicaraan dimulai tahun lalu tetapi perbedaan tetap ada, terutama mengenai masalah sanksi AS. Tehran ingin semua sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan mantan presiden AS Donald Trump dihapus dan mengatakan masalahnya adalah garis merahnya.Perundingan putaran kedelapan sempat ditunda sementara para diplomat kembali ke ibu kota mereka untuk berkonsultasi.Pada hari Selasa, negosiator utama Iran untuk pembicaraan Wina Ali Baqeri bertemu dengan Enrique Mora, wakil kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa dan kepala Komisi Gabungan JCPOA, serta kepala delegasi Rusia Mikhail Ulyanov.Baqeri juga dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan dengan kepala negosiator dari kelompok negara-negara P4+1 di kemudian hari.AS meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 di bawah mantan presiden Donald Trump. Pembicaraan Wina dimulai dengan janji penerus Trump, Joe Biden, untuk bergabung kembali dengan kesepakatan dan mencabut apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Iran. Biden, bagaimanapun, sejauh ini gagal untuk membatalkan tindakan Trump dari kebijakan Iran Barack Obama, yang mengarah ke JCPOA pada Juni 2015.Putaran kedelapan pembicaraan Wina dimulai pada 27 Desember dengan fokus pada penghapusan semua sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Iran setelah penarikan sepihak dari JCPOA. AS tidak diizinkan untuk menghadiri pembicaraan secara langsung karena penarikannya pada 2018 dari kesepakatan dengan Iran. [IT/r]