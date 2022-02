Moskow Kecam Laporan tentang 'Invasi Segera ke Ukraina'

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengecam laporan pada hari Jumat (11/2) tentang "invasi segera" Rusia ke Ukraina sebagai "kampanye disinformasi massal" terhadap Rusia.

“Histeria Gedung Putih lebih terbuka dari sebelumnya. Anglo-Saxon membutuhkan perang. Dengan biaya berapa pun. Provokasi, disinformasi, dan ancaman adalah metode favorit untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri,” tulisnya dalam sebuah posting di saluran Telegramnya, Anadolu Agency melaporkan.Zakharova mengatakan posisi pejabat Barat "dalam kondisi kampanye disinformasi massal melawan Rusia" patut disebutkan secara terpisah - menghindari memberikan penilaian yang tepat tentang apa yang terjadi, pihak berwenang memvalidasi keterlibatan mereka dalam "palsu."“Kita dapat berbicara tentang kolusi otoritas negara-negara Barat dan media untuk meningkatkan ketegangan buatan di sekitar Ukraina dengan publikasi besar-besaran dan terkoordinasi dari informasi palsu untuk kepentingan geopolitik, khususnya, untuk mengalihkan perhatian dari tindakan agresif mereka sendiri,” dia menulis.Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara Sabtu (12/2) dengan timpalannya dari AS Joe Biden atas permintaan Washington.“Memang, pihak Amerika telah meminta pembicaraan dengan Presiden Putin, dan besok malam, waktu Moskow, pembicaraan antara kedua presiden direncanakan. Permintaan itu didahului dengan banding tertulis dari pihak Amerika,” katanya.Selain itu, Putin juga akan berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron seperti yang mereka sepakati dalam pertemuan di Moskow pada 8 Februari, katanya.Kantor Luar Negeri Inggris mendesak warga Inggris pada hari Jumat untuk tidak melakukan perjalanan ke Ukraina dan mereka yang berada di sana untuk pergi.Secara terpisah, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengklaim Rusia dapat memulai invasi ke Ukraina kapan saja.Dia mengatakan AS terus mengurangi staf diplomatiknya di Ukraina, mendorong warga Amerika untuk pergi.Rusia telah berulang kali membantah tuduhan bahwa mereka bermaksud untuk menyerang negara tetangga Ukraina, sebuah langkah yang konon telah menjadi berita utama selama beberapa bulan. [IT/r]