Anggota Parlemen Iran: AS Harus Menunjukkan Niat Baik dalam Pembicaraan Wina dalam Praktek

IslamTimes - Menunjuk pembicaraan Wina yang sedang berlangsung, seorang anggota Dewan Ketua Parlemen Iran mengatakan bahwa Republik Islam Iran tidak menerima janji-janji kosong dan batal dari negara-negara Barat dan mereka harus menunjukkan niat baik dalam praktek.

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Mehr pada hari Sabtu (12/2) mengenai pembicaraan Wina, Hojjatoleslam Nasrollah Pejmanfar mengatakan bahwa Iran memiliki posisi yang kuat dan berwibawa di kawasan dan arena internasional dan ini telah membuat negara-negara Barat menyadari bahwa mereka sedang menghadapi negara yang kuat dan kuat dan harus memenuhi komitmen mereka di bawah JCPOA.Dalam beberapa tahun terakhir, hak-hak negara yang tidak dapat dicabut telah diabaikan oleh beberapa negara Barat, katanya, menambahkan, "Oleh karena itu, kita harus belajar dari pengalaman pahit masa lalu dan tidak membiarkan peristiwa itu terulang kembali."Iran tidak menerima janji-janji kosong dan hampa dari negara-negara Barat, sehingga mereka harus menunjukkan niat baik mereka dalam negosiasi secara praktis, tegasnya.Di bagian lain dalam sambutannya, Pejmanfar menunjuk pada klaim tak berdasar dari Departemen Luar Negeri AS tentang penangguhan beberapa sanksi terkait nuklir Iran dan menambahkan, "Amerika membayangkan bahwa mereka masih dapat menggunakan taktik seperti itu untuk membawa negara itu ke meja perundingan dan memperoleh keuntungan. konsesi untuk diri mereka sendiri."Negarawan AS menghadapi tantangan serius di negara mereka dan mencari solusi untuk keluar dari masalah ini, katanya, menambahkan, "Mereka (politisi AS) harus tahu bahwa Iran tidak akan menarik diri dari hak-haknya yang tidak dapat dicabut di bidang ini bahkan sedikit pun."Setelah negara-negara Barat menghapus semua sanksi kejam dan menindas yang dikenakan terhadap Iran, Iran akan melanjutkan pembicaraan dalam kerangka JCPOA, tambahnya.