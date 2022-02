China Menegur 'Alat Hegemoni AS'

IslamTimes - Beijing mengatakan pada hari Jumat (11/2) bahwa Dialog Keamanan Segiempat (Quad), format untuk konsultasi tahunan antara AS, Australia, India, dan Jepang, pada dasarnya adalah alat untuk menahan dan mengepung China [untuk] mempertahankan hegemoni AS.

Beijing mengatakan pembicaraan Quad regional dibuat untuk "mengepung" negara itu"Ini bertujuan untuk memicu konfrontasi dan merusak solidaritas dan kerja sama internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian kepada wartawan. “Ketika Perang Dingin sudah lama berakhir, upaya untuk membentuk apa yang disebut aliansi untuk menahan China tidak mendapat dukungan dan tidak mengarah ke mana-mana.”Zhao mendesak keempat negara itu untuk menghentikan “mentalitas Perang Dingin kuno” dan mengubah pendekatan mereka terhadap China.Pernyataan itu muncul setelah para menteri luar negeri dari negara-negara Quad bertemu di Melbourne, Australia pada hari Jumat. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama, berjanji untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik “bebas dari paksaan” – referensi yang jelas untuk tuduhan bahwa Beijing mengintimidasi tetangganya.Anggota Quad juga berjanji untuk “memenuhi tantangan terhadap tatanan berbasis aturan maritim, termasuk di Laut China Selatan dan Timur.”Hubungan China dengan AS dan Australia telah memburuk secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan kedua pihak saling menuduh melanggar norma-norma internasional dan memicu ketegangan.Pada bulan September, AS, Australia, dan Inggris menandatangani pakta keamanan strategis yang dikenal sebagai AUKUS, yang juga dikecam China sebagai upaya untuk merusak stabilitas di kawasan itu.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada surat kabar Sydney Morning Herald dan The Age pada hari Kamis (10/2) bahwa Australia telah "memberikan contoh yang sangat kuat" dengan menolak sanksi perdagangan dari Beijing. [IT/r]