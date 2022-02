Warga Afghanistan Memprotes Perintah Biden karena Mmemberikan $3,5 Miliar dari Dana Afghanistan kepada Korban 9/11

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif yang mengizinkan pelepasan setengah dari $7 miliar dana beku Afghanistan yang disimpan di AS untuk menyediakan bantuan kemanusiaan yang dibayarkan kepada para korban serangan 11 September.

Demonstrasi besar-besaran di Afghanistan pada hari Sabtu (12/2) mengutuk penyitaan aset Afghanistan oleh Biden senilai $3,5 miliar untuk keluarga korban 9/11 Amerika.Para pengunjuk rasa menunjukkan bahwa Afghanistan tidak ada hubungannya dengan serangan teroris 11 September 2001 yang menewaskan sekitar 3.000 orang Amerika.Para demonstran yang berkumpul di ibu kota Afghanistan, Kabul, meminta kompensasi finansial kepada AS untuk ratusan ribu warga Afghanistan yang tewas selama perang dan pendudukan AS selama 20 tahun di negara mereka.Afghanistan memiliki aset sekitar $9 miliar di luar negeri, termasuk $7 miliar di Amerika Serikat. Sisanya sebagian besar di Jerman, Uni Emirat Arab dan Swiss.Pada hari Jumat (11/2), Biden menandatangani perintah eksekutif yang mengalokasikan $3,5 miliar aset Afghanistan untuk bantuan kemanusiaan ke dana perwalian yang akan dikelola oleh PBB untuk memberikan bantuan kepada Afghanistan, dan $3,5 miliar dialokasikan untuk para korban serangan 11 September.Ini terjadi ketika ekonomi Afghanistan tertatih-tatih di ambang kehancuran setelah perang selama dua dekade melawan negara yang membuatnya miskin.Bank Sentral Afghanistan meminta Biden untuk membalikkan perintahnya dan mengeluarkan dana untuk itu, mengatakan bahwa dana itu milik rakyat Afghanistan dan bukan pemerintah, partai atau kelompok, menurut AP.Bahkan, Torek Farhadi, seorang penasihat keuangan untuk mantan pemerintah Afghanistan, mempertanyakan PBB yang mengelola cadangan Bank Sentral Afghanistan, dengan mengatakan bahwa dana tersebut tidak dimaksudkan untuk bantuan kemanusiaan tetapi “untuk mendukung mata uang negara, membantu dalam kebijakan moneter dan mengelola pembayaran keseimbangan negara. .""Cadangan ini milik rakyat Afghanistan, bukan Taliban... Keputusan Biden sepihak dan tidak sesuai dengan hukum internasional," kata Farhadi. "Tidak ada negara lain di Bumi yang membuat keputusan penyitaan seperti itu tentang cadangan negara lain."“Bagaimana dengan rakyat Afghanistan kita yang telah memberikan banyak pengorbanan dan ribuan korban jiwa?” tanya penyelenggara demonstrasi, Abdul Rahman, seorang aktivis masyarakat sipil.Rahman mengatakan demonstrasi akan diadakan di seluruh Kabul untuk memprotes perintah Biden. "Uang ini milik rakyat Afghanistan, bukan Amerika Serikat. Ini hak rakyat Afghanistan," katanya.Plakat dalam bahasa Inggris menuduh Amerika Serikat mencuri uang orang Afghanistan.Juru bicara politik Taliban Mohammad Naim menuduh pemerintahan Biden menunjukkan "tingkat kemanusiaan terendah ... dari sebuah negara dan bangsa."Michael Kugelman, wakil direktur Program Asia di Wilson Center yang berbasis di AS, menyebut perintah Biden yang mengalihkan $3,5 miliar milik Afghanistan dan mengalokasikan kepada para korban 9/11 sebagai "tidak berperasaan."Sangat bagus bahwa $3,5 miliar dalam bantuan kemanusiaan baru untuk Afghanistan telah dibebaskan.Tetapi mengambil $3,5 miliar lagi yang menjadi milik rakyat Afghanistan, dan mengalihkannya ke tempat lain--itu salah arah dan sejujurnya tidak berperasaan. Setidaknya, itu harus dipertahankan sebagai pengungkit.— Michael Kugelman (@MichaelKugelman) 11 Februari 2022“Sangat bagus bahwa $3,5 miliar dalam bantuan kemanusiaan baru untuk Afghanistan telah dibebaskan. Tetapi untuk mengambil $3,5 miliar lagi yang menjadi milik rakyat Afghanistan, dan mengalihkannya ke tempat lain—itu sesat dan sejujurnya tidak berperasaan,” cuitnya.Analis itu juga mengatakan oposisi terhadap perintah Biden melintasi kesenjangan politik yang luas di Afghanistan."Saya tidak ingat kapan terakhir kali begitu banyak orang dari pandangan dunia yang sangat berbeda bersatu atas keputusan kebijakan AS di Afghanistan," tweetnya. [IT/r]