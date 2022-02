Sumber: Iran Telah Mengajukan Banyak Tawaran, Mendorong Pihak Lain untuk Melakukan Hal yang Sama

IslamTimes - Sebuah sumber yang dekat dengan delegasi Iran dalam pembicaraan di Wina mengatakan bahwa Teheran telah mengajukan banyak tawaran dan mendorong pihak lain untuk mengajukan proposal baru untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan.

“Menempatkan proposal di atas meja adalah praktik yang cukup normal dalam negosiasi apa pun, dan negosiasi pada intinya adalah bisnis pertukaran proposal, kontra-proposal, dan penawaran,” kata sumber itu kepada Press TV, Sabtu (12/2).Sumber itu menambahkan bahwa delegasi Iran, yang telah terlibat dalam pembicaraan yang sangat intensif dalam beberapa hari terakhir, dengan hati-hati mempertimbangkan setiap proposal baru, jika ada."Juga, perlu dicatat bahwa delegasi Iran memiliki mandat yang jelas dan instruksi negosiasi, dan perkembangan di luar lingkup pembicaraan di Wina, tidak berpengaruh pada sikap negosiasi Iran," kata sumber tersebut.Menurut sumber itu, Iran bukanlah pihak yang "berjalan lambat dalam pembicaraan".Kepala perunding Iran Ali Bagheri Kani mengatakan kepada Press TV pada bulan Desember bahwa pihak Iran belum menerima inisiatif atau proposal konstruktif dari pihak yang berlawanan selama pembicaraan di ibukota Austria.Diplomat Iran menambahkan bahwa delegasi Iran telah menginformasikan sisi yang berlawanan dari pandangannya tentang poin-poin yang berbeda melalui modifikasi dan proposal yang telah diajukan.“Kalau soal perbedaan itu, sejauh ini kami belum menerima usulan dan inisiatif dari pihak lawan,” kata Bagheri Kani.Utusan dari Iran dan lima penandatangan yang tersisa untuk kesepakatan - Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman - telah bernegosiasi di ibukota Austria selama 10 bulan dengan tujuan menghidupkan kembali perjanjian, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Bersama of Action (JCPOA), dengan membawa AS kembali ke kesepakatan.Kedua belah pihak telah menjembatani beberapa kesenjangan sejak pembicaraan dimulai tahun lalu, tetapi perbedaan tetap ada, terutama mengenai masalah sanksi AS. Teheran ingin semua sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump dihapus dan mengatakan masalahnya adalah garis merahnya.Pada hari Sabtu (12/2), hari ke-35 dari putaran kedelapan pembicaraan antara Iran dan kelompok negara-negara P4+1 di Wina, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Politik Ali Bagheri Kani dan Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina Mikhail Ulyanov mengadakan pembicaraan rinci tentang kemungkinan cara untuk menyelamatkan kesepakatan penting dengan membawa AS kembali ke kesepakatan.Mantan presiden AS Donald Trump secara sepihak meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut kesepakatan itu. Dia juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih yang tidak relevan dengan kasus nuklir sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".Pada Mei 2019, setelah satu tahun kesabaran strategis, Iran memutuskan untuk membatalkan beberapa pembatasan pada program energi nuklirnya, menggunakan hak hukumnya di bawah JCPOA, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menangguhkan komitmen kontraknya jika terjadi non-kinerja oleh pihak lain.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan bersedia untuk mengkompensasi kesalahan Trump dan bergabung kembali dengan kesepakatan, tetapi tetap mempertahankan sanksi sebagai pengaruh. [IT/r]