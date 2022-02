Militer AS Mengaku Membunuh Warga Sipil dalam Serangan Terbaru di Suriah di tengah Meningkatnya Kritik

IslamTimes - Pejabat militer AS akhirnya mengakui itu di tengah meningkatnya kritik karena mengklaim tanpa bukti bahwa target telah meledakkan bom yang membunuh dirinya dan seluruh keluarganya.

Menjelaskan kronologi serangan, para pejabat – yang berbicara dengan syarat anonim – juga mengakui bahwa mereka tidak dapat memastikan tentang klaim awal mereka bahwa pemimpin Daesh, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, meledakkan bom yang membunuhnya dan keluarganya di kediamannya di desa Atmeh, Suriah, dekat perbatasan Turki, AP melaporkan Jumat (11/2).Namun, mereka terus mengklaim – tanpa bukti – bahwa bahan peledak itu diledakkan oleh dia atau orang lain di lantai tiga gedung tempat dia tinggal.Berbicara kepada sekelompok kecil wartawan, dua pejabat senior militer AS yang terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan operasi memberikan rincian paling lengkap hingga saat ini pada serangan 2 Februari, masih melawan penduduk setempat dan kelompok aktivis lainnya yang bersikeras bahwa operasi Amerika menewaskan sebanyak 13 orang, termasuk warga sipil.Sumber-sumber di kota perbatasan barat laut Suriah mengatakan kepada media bahwa setidaknya 12 warga sipil tewas dalam serangan itu. UNICEF, badan anak-anak PBB, juga mengkonfirmasi bahwa enam anak tewas di daerah terdekat.Para pejabat juga mengungkapkan bahwa AS, yang ingin menangkap al-Qurayshi hidup-hidup, telah membuat rencana untuk menyerahkannya kepada pemerintah lain. Seorang pejabat mengatakan AS akan menahannya sementara, tetapi tidak ada rencana untuk penahanan AS jangka panjang.Mereka menolak memberikan perincian lebih lanjut, dengan mengatakan mereka ingin melindungi diskusi "pemerintah-ke-pemerintah".Sebelumnya Pentagon dan Presiden AS Joe Biden telah bersikeras bahwa al-Qurayshi meledakkan dirinya, istri dan dua anaknya. Para pejabat militer kembali menegaskan pada hari Kamis bahwa mereka percaya itu adalah "skenario yang paling mungkin tetapi tidak memiliki bukti untuk mendukungnya," menurut laporan itu.Penjelasan terbaru, meskipun masih samar-samar, ditawarkan setelah pemerintahan Biden dan Pentagon mendapat kritik tajam baru-baru ini karena gagal memberikan bukti sejumlah klaim keamanan nasional, termasuk bukti upaya mereka untuk menghindari korban sipil dalam operasi seperti Suriah. serangan, laporan mereka tentang dugaan bom bunuh diri di Afghanistan pada bulan Agustus, dan klaim yang terus berlanjut tentang invasi Rusia ke Ukraina.Seorang pembawa berita CNN terkemuka juga mengecam saran pemerintah Biden baru-baru ini bahwa jurnalis yang tidak mempercayai klaim mereka berpihak pada teroris atau kekuatan asing, menunjukkan bahwa pemerintah AS memiliki sejarah panjang "berbohong kepada rakyat Amerika." [IT/r]