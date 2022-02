AS Kirim Jet F-22 ke UEA di Tengah Kekhawatiran Serangan Balik Yaman

IslamTimes - Amerika Serikat telah mengerahkan jet tempur F-22 ke Uni Emirat Arab ketika pasukan Yaman meningkatkan serangan udara mereka di negara Teluk Persia sebagai pembalasan atas perang yang dipimpin Saudi.

Dalam sebuah pernyataan, Angkatan Udara AS mengumumkan bahwa Raptors telah tiba di Pangkalan Udara al-Dhafra di Abu Dhabi, yang menampung sekitar 2.000 tentara Amerika, sebagai bagian dari demonstrasi dukungan AS untuk UEA.Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, katanya, telah memerintahkan pengerahan cepat pesawat generasi kelima itu berkoordinasi dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan.Pejabat Amerika menolak untuk mengatakan jumlah F-22 atau penerbang yang mendukung mereka, dengan alasan keamanan operasional.Namun, mereka mengidentifikasi unit yang terlibat sebagai Sayap Tempur 1, yang terletak di Pangkalan Bersama Langley-Eustis di Virginia.Sebuah foto yang kemudian dirilis oleh Angkatan Udara AS menunjukkan enam F-22 berbaris di jalur taksi di Pangkalan Udara al-Dhafra.“Kehadiran Raptors akan memperkuat pertahanan negara mitra yang sudah kuat dan menempatkan pasukan yang tidak stabil sebagai pemberitahuan bahwa AS dan mitra kami berkomitmen untuk memungkinkan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu,” kata Letnan Jenderal Greg Guillot, komandan Timur Tengah Angkatan Udara AS..Laporan mengatakan militer Amerika baru-baru ini mengirim kapal perusak berpeluru kendali USS Cole dalam misi ke Abu Dhabi. [IT/r]