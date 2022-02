Pentagon: Administrasi Biden Bertanggung Jawab Atas Kekacauan saat Keluarnya Tentara AS dari Afganistan 

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden bersalah atas kekacauan seputar penarikan AS dari Kabul, kata sebuah laporan Pentagon.

Laporan yang tidak diklasifikasikan, diterbitkan oleh The Washington Post pada hari Sabtu (12/2), mengatakan keputusan – atau dalam beberapa kasus keragu-raguan – berkontribusi pada masalah yang dihadapi oleh pasukan AS yang berusaha mengamankan Bandara Hamid Karzai Kabul ketika Taliban merebut kota itu Agustus lalu.Laporan setelah tindakan Pentagon menyalahkan Departemen Luar Negeri dan jumlah pejabatnya atas masalah dan keterlambatan dalam proses evakuasi.“Penundaan penarikan staf kedutaan, deklarasi NEO dan kurangnya kesepakatan [indikasi dan prosedur peringatan] meningkatkan risiko misi pada eksekusi [operasi evakuasi nonkombatan],” katanya.Di bagian lain dari laporan tersebut, organisasi yang sama disalahkan karena memasukkan tim baru staf kedutaan di tengah proses evakuasi, yang menurut Departemen Perang "menyebabkan kebingungan ketika tim konsuler baru melakukan operasi," yang menyebabkan ratusan warga sipil AS dan warga Afghanistan yang mencari jalan keluar dari negara itu melalui proses aplikasi yang tidak dikenal.Laporan itu lebih lanjut menambahkan bahwa staf konsuler tidak memiliki personel yang cukup untuk mengawasi semua pemrosesan di gerbang yang sering menyebabkan personel Pentagon di gerbang membuat panggilan di tempat untuk dokumen.Terlalu banyak dari "panggilan langsung" ini dilakukan oleh tentara AS, yang memiliki sedikit pengalaman dalam proses Departemen Luar Negeri, laporan itu menyimpulkan.Dia juga mengatakan bahwa "kebingungan" seputar keputusan birokrasi mempengaruhi kemampuan pasukan AS yang mencoba melakukan evakuasi tertib di hari-hari terakhir pendudukan, yang dirusak oleh gambar warga sipil Afghanistan yang menempel di pesawat AS.Dampak dari kekacauan evakuasi terjadi di tengah kritik terhadap pemerintah AS atas serangan yang seharusnya menjatuhkan pejuang yang bersekutu dengan Daesh [Bahasa Arab untuk 'ISIS/ISIL'] menuju Kabul selama pengambilalihan Taliban, tetapi malah menyebabkan kematian 10 warga sipil Afghanistan, termasuk anak-anak. [IT/r]