Raeisi: Sanksi Harus Dihapus secara Nyata, Hak-hak Bangsa Iran Terhormat

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raeisi mengatakan melindungi hak-hak negara berdasarkan rasa saling menghormati merupakan prioritas utama kebijakan luar negeri Republik Islam di bawah pemerintahan baru.

Raeisi membuat pernyataan dalam pertemuan Senin (14/2) dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney di Teran, di mana kedua belah pihak membahas alasan yang tersedia untuk kerjasama Tehran-Dublin di berbagai sektor, termasuk energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri dan pertanian.“Prioritas utama kebijakan luar negeri Republik Islam Iran di bawah pemerintahan baru adalah untuk melindungi kepentingan negara dan menunjukkan rasa saling menghormati” untuk negara lain, kata kepala eksekutif Iran.“Masalah yang kami tekankan selama negosiasi yang sedang berlangsung [tentang kebangkitan kesepakatan Iran 2015 di Wina] adalah bahwa sanksi [yang dikenakan pada Iran] harus dihapus secara nyata dan hak-hak bangsa Iran harus dihormati,” kata Raeisi.Mantan presiden AS Donald Trump secara sepihak meninggalkan kesepakatan Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut kesepakatan itu. Dia juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".Pada Mei 2019, setelah satu tahun kesabaran strategis, Iran memutuskan untuk melepaskan beberapa pembatasan pada program energi nuklirnya, menggunakan hak hukumnya di bawah JCPOA, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menangguhkan komitmen kontraktualnya jika terjadi non-kinerja oleh pihak lain.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan bersedia untuk mengkompensasi kesalahan Trump dan bergabung kembali dengan kesepakatan, tetapi tetap mempertahankan sanksi sebagai pengaruh.Di tempat lain dalam sambutannya, Raeisi menunjuk hubungan baik dan konstruktif antara Iran dan Irlandia, mengatakan bahwa kedua negara memiliki kapasitas besar untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan di berbagai bidang perdagangan dan ekonomi.Dia mencatat bahwa memanfaatkan potensi bilateral akan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan kedua negara lebih lanjut.Menteri luar negeri Irlandia, pada bagiannya, mengatakan negaranya memberikan arti khusus untuk meningkatkan hubungan dengan Iran dan percaya bahwa hubungan timbal balik saat ini berada pada tingkat yang strategis.Coveney mencatat bahwa Dublin mencari perluasan hubungan timbal balik di semua bidang dan bertekad untuk membuka kembali kedutaannya di Tehran.Menteri luar negeri Irlandia mengatakan kekecewaan bangsa Iran dalam menghadapi pelanggaran pemerintah AS terhadap janjinya cukup bisa dimengerti.Irlandia percaya bahwa jaminan yang diperlukan harus diberikan kepada Iran selama pembicaraan Wina yang sedang berlangsung sehingga kesepakatan dapat dipulihkan, Coveney menekankan.Berbicara pada konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Irlandia pada hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan adalah mungkin untuk mencapai kesepakatan yang baik tentang kebangkitan JCPOA jika Amerika Serikat dan para penandatangan perjanjian Eropa - Inggris, Prancis dan Jerman -- serius untuk kembali ke implementasi penuh dari komitmen mereka. [IT/r]