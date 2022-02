China Menuntut AS untuk Mengambil Langkah Lebih Praktis dalam Pembicaraan JCPO

IslamTimes - Merujuk pada Washington sebagai biang keladi di balik krisis yang tercipta seputar program nuklir Iran, China mengatakan AS perlu mengambil tindakan aktif lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah yang tersisa di negosiasi Wina.

“Adalah kewajiban AS, biang keladi dari krisis nuklir Iran, untuk mengambil tindakan aktif lebih lanjut sebagai imbalan atas langkah-langkah timbal balik dari pihak Iran sehingga semua masalah yang tersisa dapat diselesaikan pada tanggal awal,” juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin katanya dalam konferensi pers, Senin (14/2).Wang mengatakan negosiasi di ibu kota Austria, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), telah memasuki “tahap akhir” dan masih ada peluang penting untuk membawa kesepakatan kembali ke jalurnya.Namun, tambahnya, masih ada beberapa masalah penting yang perlu diselesaikan karena semua pihak terlibat dalam konsultasi intensif untuk mencari “solusi paket”.“Seperti kata pepatah China, sembilan puluh mil hanyalah setengah dari perjalanan seratus mil, karena perjalanan terberat menjelang akhir. Pada tahap akhir negosiasi, semua pihak harus bertahan, menjunjung tinggi rasa saling menghormati, berpikir di luar kotak, mengumpulkan konsensus, dan berjuang untuk terobosan pada isu-isu yang beredar,” kata juru bicara itu.Dia juga menekankan bahwa China selalu mengambil posisi yang objektif dan adil, berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi Wina, secara aktif menengahi poin-poin yang melekat, dan berupaya mencapai solusi praktis dan masuk akal oleh semua pihak.Dia lebih lanjut menyatakan tekad Beijing untuk terus bekerja dengan semua pihak terkait untuk memajukan pembicaraan Wina.Mantan presiden AS Donald Trump secara sepihak meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut kesepakatan itu. Dia juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".Akhir November tahun lalu, para peserta JCPOA melanjutkan pembicaraan Wina untuk pertama kalinya di bawah presiden baru Iran Ebrahim Raeisi. Sejak itu, Iran telah berulang kali menekankan bahwa mereka mencari “kesepakatan yang baik” di ibu kota Austria.Pembicaraan diluncurkan April lalu atas janji Presiden AS Joe Biden untuk bergabung kembali dengan JCPOA dan membatalkan kampanye "tekanan maksimum yang gagal" Trump.Lebih dari setahun kepresidenannya, Biden gagal memasuki kembali kesepakatan 2015. Sebaliknya, dia tetap memberlakukan sanksi Trump sambil menambahkan yang baru juga. [IT/r]