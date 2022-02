Pejabat Tinggi Keamanan: AS dan Eropa Mengubah Kesepakatan Iran Menjadi 'Cangkang Kosong' bagi Tehran

IslamTimes - Pejabat tinggi keamanan Iran mengatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutu Eropanya telah gagal memenuhi komitmen mereka berdasarkan kesepakatan Iran 2015 dan meninggalkan kesepakatan itu sebagai janji kosong bagi Iran.

Dalam sebuah tweet pada hari Rabu (15/2), Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Shamkhani mengatakan perjanjian itu, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi bersama (JCPOA), telah menjadi "cangkang kosong" bagi Iran mengingat ketidakmampuannya untuk menjauhkan sanksi dari negara itu. .“AS dan Eropa telah gagal dalam ujian pemenuhan komitmen mereka di JCPOA. Sekarang, JCPOA telah berubah menjadi cangkang kosong bagi Iran di bidang ekonomi dan penghapusan sanksi.” kata Syamkhani.Dia menambahkan bahwa Iran tidak akan terlibat dalam negosiasi apa pun dengan "Amerika yang melanggar sumpah" dan "Eropa yang menganggur."Washington meninggalkan JCPOA pada 2018 dan mulai menerapkan apa yang disebutnya kampanye sanksi “tekanan maksimum” terhadap Republik Islam, yang merampas manfaat ekonomi dari perjanjian itu, termasuk penghapusan sanksi, yang telah disepakati oleh Iran. membatasi aktivitas nuklirnya.Sementara itu, pihak-pihak lain dalam kesepakatan, khususnya Prancis, Inggris dan Jerman, hanya berbasa-basi untuk menjaga dividen ekonomi Iran seperti yang dijanjikan di bawah JCPOA, mendorong Iran – setelah satu tahun “kesabaran strategis” – untuk mengurangi kewajiban nuklir dalam langkah hukum di bawah kesepakatan.Pembicaraan Wina dimulai April lalu dengan asumsi bahwa AS, di bawah pemerintahan Biden, bersedia mencabut apa yang disebut kebijakan tekanan maksimum pemerintahan Trump.Iran mendesak Kongres AS untuk menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan baruIran telah menyerukan "pernyataan politik" oleh Kongres AS untuk menegaskan komitmennya terhadap kemungkinan kesepakatan di Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan Iran 2015 yang dibatalkan oleh Washington hampir empat tahun lalu.Dalam sebuah wawancara dengan Financial Times yang diterbitkan pada hari Rabu (14/2), Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan Washington telah gagal memenuhi tuntutan Iran untuk jaminan bahwa tidak ada pihak yang dapat keluar dari kesepakatan lagi.Amir-Abdollahian mengatakan dia telah mengatakan kepada para perunding Iran untuk mengusulkan kepada pihak-pihak Barat bahwa “setidaknya parlemen atau ketua parlemen mereka, termasuk Kongres AS, dapat menyatakan dalam bentuk pernyataan politik komitmen mereka terhadap perjanjian dan kembali ke implementasi JCPOA. ”Dia berkata: “Sebagai masalah prinsip, opini publik di Iran tidak dapat menerima sebagai jaminan kata-kata seorang kepala negara, apalagi Amerika Serikat, karena penarikan orang Amerika dari JCPOA.” [IT/r]