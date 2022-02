Laporan: AS Pertimbangkan untuk Mendukung Operasi Timur Tengah dengan Kapal Buatan Israel

IslamTimes - Angkatan Laut AS sedang memeriksa kemungkinan memperkuat operasi gabungannya di Timur Tengah dengan kapal tak berawak buatan Israel, kata seorang pejabat AS kepada kantor berita Reuters, Selasa (15/2).

Laporan itu tidak merinci siapa yang akan mengoperasikan kapal-kapal itu, tetapi mencatat bahwa keterlibatan militer Israel tambahan di kawasan Teluk dapat membuat marah Iran.Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan militer AS sedang mempertimbangkan sejumlah opsi, termasuk menggunakan kapal tak berawak Zionis Israel selama latihan Teluk saat ini.Entitas Zionis adalah peserta dalam latihan angkatan laut besar-besaran yang dipimpin AS yang berfokus pada sistem angkatan laut tak berawak dan penggunaan kecerdasan buatan. Latihan Maritim Internasional, yang dikenal dengan singkatan IMX, dimulai bulan lalu dan akan berakhir pada Kamis (17/2).Angkatan Laut Zionis Israel memiliki armada kapal tak berawak yang digunakan untuk melengkapi kapal patroli berawaknya di sekitar perairan pesisir Palestina yang diduduki.Laporan Reuters mengatakan AS menunjukkan minat pada drone permukaan buatan Israel yang dapat digunakan bersama-sama dengan UAV udara dan bawah air.“Zionis Israel pasti memiliki hak untuk memanfaatkan teknologi ini,” kata pejabat yang tidak disebutkan namanya itu, menambahkan bahwa seorang komandan armada AS telah melakukan perjalanan baru-baru ini ke Haifa untuk memeriksa drone permukaan.Komentar pejabat AS itu dibuat selama perjalanan Perdana Menteri Naftali Bennett ke Bahrain, kunjungan resmi pertama perdana menteri Israel ke kerajaan Teluk, media Zionis Israel melaporkan. [IT/r]