Media: Ribuan Sekutu Afghanistan Menunggu Visa AS 

IslamTimes - Program visa AS belum meninjau ribuan aplikasi dari sekutu Afghanistan, sebuah laporan New York Times telah mengungkapkan Kurang dari 2.000 dari 43.000 aplikasi yang diajukan melalui program pembebasan bersyarat Kewarganegaraan dan Imigrasi AS telah menerima persetujuan, menurut sebuah laporan dari New York Times, meninggalkan ribuan sekutu dan keluarga Afghanistan terpaksan harus bersembunyi.

Badan yang meninjau aplikasi, bagaimanapun, telah mengambil jutaan dolar berkat biaya pengajuan $575 yang melekat pada setiap aplikasi, menurut laporan itu.Mayoritas pelamar adalah sekutu dan keluarga mereka yang gagal dievakuasi sebagai bagian dari penarikan pasukan AS dari Afghanistan tahun lalu. Beberapa dari aplikasi ini, bagaimanapun, telah ditolak. Sharif Azizi, yang bekerja dengan AS sebagai penerjemah tempur, mengatakan ibu dan saudara-saudaranya diberitahu bahwa mereka dapat mendaftar melalui program tersebut karena mereka sedang dicari oleh pejuang Taliban setelah kelompok itu merebut kembali Kabul di tengah keluarnya AS. Azizi, yang tinggal di California, mengatakan kepada New York Times bahwa keluarganya ditolak beberapa bulan setelah mengajukan aplikasi mereka ke program AS.“Semua sertifikat pujian yang saya terima, semua janji yang kami dapatkan, rasanya seperti kebohongan besar,” katanya.Sekutu AS lainnya telah menyatakan kekecewaan serupa kepada media tentang keluarga mereka yang menunggu lama untuk persetujuan di bawah skema tersebut, atau ditolak tanpa penjelasan. Ini telah membuat banyak keluarga terdampar di Afghanistan atau di negara-negara tetangga, menurut laporan dari New York Times dan lainnya.Sejak penarikan Amerika dari Afghanistan, badan Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi telah melihat lonjakan besar dalam aplikasi melalui program, dan mereka mengatakan mereka telah menyewa juri baru untuk membantu dalam proses peninjauan.“Pembebasan bersyarat kemanusiaan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saluran pemrosesan pengungsi yang sudah mapan seperti Program Penerimaan Pengungsi AS, yang merupakan jalur khas bagi individu di luar Amerika Serikat yang telah meninggalkan negara asal mereka dan mencari perlindungan,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan. penyataan.Program pembebasan bersyarat kemanusiaan dimaksudkan untuk memberikan proses yang dipercepat kepada orang atau kelompok tertentu yang berada dalam bahaya atau di daerah konflik. Itu sebelumnya digunakan di Vietnam dan Irak. Sebelum lonjakan aplikasi dari Afghanistan, sekitar 2.000 orang mendaftar melalui program pembebasan bersyarat setahun, dengan 500 hingga 700 menerima persetujuan.Aktivis mengatakan standar untuk program pembebasan bersyarat terlalu tinggi, dan mengalahkan tujuan dari apa yang seharusnya proses cepat.Lebih dari 200 perwakilan dari berbagai penyedia layanan hukum, lembaga pemukiman kembali, dan klinik hukum universitas mengirim surat minggu ini kepada Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas, meminta proses yang lebih efisien diterapkan untuk membantu puluhan ribu orang di dalam dan sekitar. Afghanistan menunggu persetujuan atas aplikasi mereka. [IT/r]