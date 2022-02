China Mengecam Penyitaan Aset Afghanistan oleh AS sebagai 'Perilaku Bandit'

IslamTimes - China telah mengutuk keputusan Amerika Serikat untuk menyita aset Afghanistan yang dibekukan di tengah krisis kemanusiaan yang meningkat, dengan mengatakan bahwa tindakan itu tidak berbeda dengan "bandit."

“Tanpa persetujuan rakyat Afghanistan, AS dengan sengaja membuang aset milik rakyat Afghanistan, bahkan menyimpannya sebagai miliknya. Ini tidak berbeda dengan perilaku bandit,” kata juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin pada konferensi pers.“Sebagai biang keladi dari krisis Afghanistan, AS seharusnya tidak memperburuk penderitaan rakyat Afghanistan. Dia harus mencairkan aset mereka, mencabut sanksi sepihak terhadap Afghanistan sesegera mungkin, dan memikul tanggung jawab untuk meredakan krisis kemanusiaan di negara itu,” tegasnya.Presiden AS Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif minggu ini yang mengesahkan pelepasan setengah dari $7 miliar dana beku Afghanistan untuk bantuan kemanusiaan, dan setengah lainnya untuk kemungkinan pembayaran kepada keluarga korban 9/11.Mengikuti perintah tersebut, ribuan warga Afghanistan turun ke jalan-jalan di Kabul dan kota-kota lain untuk mengutuk tindakan tersebut, dengan alasan bahwa Afghanistan tidak ada hubungannya dengan serangan 11 September 2001. [IT/r]