Jurnalis: Kelompok Teroris MKO Memperdagangkan 400 Anggotanya Sendiri ke Eropa; Mungkin Anggota Daesh Juga

IslamTimes - Seorang sejarawan dan jurnalis Albania mengatakan polisi negara itu telah memperingatkan kedutaan AS bahwa anggota yang disebut Organisasi Mujahidin-e-Khalq (MKO), sebuah sekte teroris anti-Iran, terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal di Eropa, termasuk perdagangan manusia, dengan kemungkinan hubungan dengan kelompok teroris Takfiri Daesh.

Olsi Jazexhi, mengutip laporan media Albania, mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Kamis (17/2) bahwa beberapa operasi MKO, yang dipimpin oleh pemimpin kelompok teroris, Maryam Rajavi, dan berbasis di sebuah kamp dekat ibukota, Tirana, telah berusaha untuk memperdagangkan lebih dari 400 anggota milik kelompok itu sendiri ke Prancis.Jazexhi menambahkan bahwa sejumlah anggota kultus teroris telah ditahan karena memperdagangkan orang dari Timur Tengah ke Eropa, yang kemungkinan adalah anggota Daesh.“Kabar baik untuk Iran, kabar buruk bagi #FreeIran, teroris #MaryamRajavi di #Albania. Polisi Albania telah memberi tahu @USEmbassyTirana bahwa para mujahidin telah memperdagangkan 400 #mojaheden ke #Prancis dan mungkin anggota DAESH ke Eropa,” tulis jurnalis Albania.Kabar baik untuk Iran, kabar buruk bagi #FreeIran, teroris #MaryamRajavi di #Albania. Polisi Albania telah memberi tahu @USEmbassyTirana bahwa para mujahidin telah memperdagangkan 400 #mojaheden ke #Prancis dan mungkin anggota DAESH ke Eropa.https://t.co/HDpcXSYgB5— Olsi Jazexhi (@OlsiJ) 17 Februari 2022Jazexhi melanjutkan dengan mengatakan bahwa beberapa anggota senior MKO juga telah ditangkap ketika mencoba untuk mengedarkan narkoba ke Italia, dengan polisi telah menuntut anggota lain atas tuduhan pencurian.“Kakak ipar #MaryamRajavi - saudara perempuan @Abrichamtchi ketua komite #NCR melawan terorisme - Narges Abrichamtchi telah ditangkap karena menyelundupkan narkoba ke #Italia. AS, #Zionis Israel & Saudi harus memerintah teroris mereka di #Albania! Prancis hati-hati! 400 jihadis ada di Paris,” tambah Jazexhi.Kakak ipar #MaryamRajavi - saudara perempuan @Abrichamtchi ketua komite #NCR melawan terorisme - Narges Abrichamtchi telah ditangkap karena menyelundupkan narkoba ke #Italia. AS, #Zionis Israel & Saudi harus memerintah teroris mereka di #Albania! Prancis hati-hati! 400 jihadis berada di Paris.— Olsi Jazexhi (@OlsiJ) 17 Februari 2022Dalam serangkaian tweet lain pada hari Kamis (17/2), jurnalis itu mengatakan dalam satu contoh, sekte MKO “memaksa Gazeta Shqiptarja untuk menghapus artikelnya” tentang penangkapan narkoba dan perdagangan manusia mereka di Albania.MKO, geng #MaryamRajavi baru saja memaksa Gazeta Shqiptarja untuk menonaktifkan artikelnya tentang penangkapan narkoba & perdagangan manusia mujahidin di #Albania. Sumber saya memberi tahu saya bahwa MKO telah membayar atau menjanjikan untuk membayar 50.000 EURO untuk penghapusan laporan polisi. Melampirkan yang asli pic.twitter.com/tfjnJ0MAlY— Olsi Jazexhi (@OlsiJ) 17 Februari 2022Olsi mencatat bahwa dia memiliki dokumen resmi dari kantor Kejaksaan Tirana, yang membuktikan bahwa salah satu komandan MKO terkenal, bernama Mohammad Sadat Darbandi, telah ditangkap karena merampok apotek di Tirana.Dan ini adalah dokumen resmi dari kantor Kejaksaan Tirana dimana komandan MKO terkenal Mohammad Sadat Darbandi ditangkap karena merampok sebuah apotek di Tirana. Saya memiliki dakwaan asli lengkap dalam PDF. pic.twitter.com/iXiPy4Uj2x— Olsi Jazexhi (@OlsiJ) 17 Februari 2022Wartawan kemudian mengatakan bahwa jaksa Albania telah mengajukan 100 kasus pidana terhadap MKO atas tuduhan operasi penyelundupan narkoba besar dan koneksi ke #Ndrangheta.Media Albania mengekspos #MaryamRajavi, mafia #FreeIran. Jaksa Albania telah mengeluarkan 100 kasus pidana terhadap MKO. Para mujahidin dituduh melakukan operasi penyelundupan narkoba besar-besaran dan berhubungan dengan #Ndrangheta. Kedutaan AS memeras polisi.https://t.co/CUU7yKKWI2— Olsi Jazexhi (@OlsiJ) 17 Februari 2022Olsi mencatat bahwa ada juga banyak laporan yang mengungkapkan “hubungan #MaryamRajavi, mafia #FreeIran dengan mafia Italia.”Dia menambahkan bahwa surat kabar oposisi Albania menyalahkan kedutaan AS di Tirana karena memberikan perlindungan bagi kultus kriminal MKO.Ada ledakan berita tentang koneksi #MaryamRajavi, mafia #FreeIran dengan mafia Italia. Surat kabar oposisi Albania menyalahkan @USEmbassyTirana karena memberikan perlindungan bagi sindikat kriminal mujahidin. Ini sangat besar!https://t.co/ss6DZtL7ps— Olsi Jazexhi (@OlsiJ) 17 Februari 2022Menurut dokumen resmi yang dilihat oleh Albania Newspaper Exit pada Desember tahun lalu, dua anggota MKO, bersama dengan kaki tangan Albania dan Yunani, ditangkap karena terlibat langsung dalam perdagangan manusia.Dokumen tersebut mengatakan kegiatan kriminal terjadi antara 2019 dan 2021.Sebuah sumber resmi, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada Exit bahwa dokumen tersebut mengklaim bahwa informasi tentang kejahatan ini telah diserahkan ke Kedutaan Besar AS di Tirana, dan bahwa surat kabar Albania telah menghubungi misi tersebut untuk memberikan komentar tetapi tidak ada tanggapan resmi yang diberikan. .Setelah didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, MKO meluncurkan kampanye pengeboman dan pembunuhan di Iran. Dari hampir 17.000 warga Iran yang tewas dalam serangan teroris selama empat dekade terakhir, sekitar 12.000 telah menjadi korban aksi teror kelompok tersebut.Kelompok teror yang tidak terkenal itu saat ini berbasis di Albania, di mana dia menikmati kebebasan beraktivitas setelah dihapus dari daftar oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat masing-masing pada tahun 2009 dan 2012.Terlepas dari keburukannya di seluruh dunia, MKO dalam beberapa tahun terakhir telah mengadakan banyak acara besar, dihadiri oleh pejabat senior Amerika, Zionis Israel dan Saudi, termasuk mantan Senator AS John McCain, mantan walikota New York City Rudy Giuliani, mantan penasihat keamanan nasional AS. John Bolton, mantan Senator AS Joe Lieberman, dan mantan direktur badan intelijen Arab Saudi Turki bin Faisal Al Saud.Ericsson mengatakan karyawannya mungkin telah menyuap Daesh di IrakPengungkapan baru datang setelah laporan sebelumnya menunjukkan bahwa selain MKO, beberapa perusahaan besar Barat juga terlibat dalam kegiatan ilegal yang berkaitan dengan kelompok teroris lain, yang telah banyak dikutuk oleh masyarakat internasional atas kejahatan mereka, termasuk kelompok teroris Daesh. .Dalam satu kasus seperti itu, Ericsson Swedia telah dituduh melakukan korupsi di Irak ketika Daesh aktif di negara Arab itu.Kepala eksekutif raksasa telekomunikasi Swedia Ericsson mengatakan pada hari Rabu (16/2) bahwa beberapa karyawannya di Irak mungkin telah menyuap anggota Deash untuk mendapatkan akses ke jalan-jalan tertentu di negara itu."Apa yang kami lihat adalah orang-orang telah membayar transportasi jalan melalui daerah-daerah yang dikendalikan oleh organisasi teroris, termasuk ISIS (Daesh)," kata Borje Ekholm kepada harian keuangan Swedia, Dagens Industri.“Dengan sarana yang kami miliki, kami belum dapat menentukan penerima akhir pembayaran ini,” tambahnya.Ekholm membuat komentar beberapa jam setelah perusahaan Swedia itu merilis pernyataan pada Selasa malam yang mengakui "pelanggaran serius terhadap aturan kepatuhan dan kode etik bisnis perusahaan" mengenai karyawan, vendor, dan pemasok Ericsson di Irak antara 2011 dan 2019.Pernyataan itu mengatakan penyelidikan internal yang dilakukan pada 2019 telah mengungkapkan “bukti pelanggaran terkait korupsi.”Beberapa karyawan meninggalkan perusahaan sebagai akibat dari penyelidikan, "dan beberapa tindakan disipliner dan perbaikan lainnya diambil," tambah Ericsson dalam pernyataan itu.Perusahaan mengatakan telah memilih untuk mengungkapkan rincian penyelidikan yang sekarang berusia dua tahun karena "pertanyaan media yang terperinci dari outlet berita Swedia dan internasional."Harga saham Ericsson anjlok lebih dari 12 persen pada pembukaan perdagangan Rabu di bursa saham Stockholm setelah berita tersebut. 