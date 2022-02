China Meminta AS untuk Menghentikan 'Intimidasi' dalam Perdagangan dan Menolak Tuduhan

IslamTimes - Tuduhan AS bahwa China menyebabkan kerugian bagi pekerja dan melanggar komitmen perdagangan tidak konsisten dengan aturan ekonomi dan perdagangan internasional, kata pemerintah China.

"Pencapaian ekonomi China dalam 40 tahun terakhir adalah karena keberhasilan reformasi dan kebijakan keterbukaan," kata juru bicara Kementerian Perdagangan Gao Feng, Kamis (17/2).Pernyataan Gao muncul setelah laporan penilaian baru yang dirilis oleh kantor Perwakilan Dagang AS pada hari Rabu (16/2), yang menuduh China “melanggar, mengabaikan, dan menghindari aturan WTO untuk mencapai tujuan kebijakan industrinya.”Laporan tahunan mengatakan AS perlu mengambil strategi baru dan memperbarui alat perdagangan domestiknya untuk menangani "kebijakan dan praktik non-pasar yang dipimpin negara."Gao membalas. “Kami percaya, sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia, bahwa AS wajib mematuhi aturan WTO, alih-alih membuat perangkat baru dengan nama mengejar strategi baru untuk mempraktikkan unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi.”Dia mengatakan bahwa pemerintahnya berharap AS akan “mengadopsi kebijakan ekonomi dan perdagangan yang rasional dan pragmatis terhadap China” dan akan membawa hubungan China-AS kembali ke jalur yang benar dari pembangunan yang stabil.Dewan Perwakilan Rakyat AS telah meloloskan undang-undang menyeluruh yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Amerika dengan China dan meningkatkan manufaktur semikonduktor AS. RUU tersebut akan menginvestasikan miliaran dolar dalam manufaktur Amerika dan penelitian ilmiah dalam upaya untuk mengambil dominasi ekonomi China yang tumbuh.Hubungan antara AS dan China - dua ekonomi terbesar dunia - telah tegang karena berbagai masalah mulai dari perdagangan hingga keamanan hingga pandemi COVID-19.Meskipun Biden dan mitranya dari China Xi Jinping mengadakan pertemuan puncak virtual pada November, itu tidak menghasilkan terobosan yang signifikan. [IT/r]