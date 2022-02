Invasi yang Tidak Pernah Ada: Biden dan Blinken Mengklaim Rusia Bisa Menyerang Ukraina dalam Beberapa Hari mendatang

Joe Biden and Vladimir Putin

IslamTimes - Klaim itu muncul di tengah eskalasi di sepanjang garis kontak di Donbass ketika pasukan Ukraina menembaki beberapa desa di republik Donetsk dan Lugansk yang memproklamirkan diri pada hari Kamis (17/2).

Presiden AS Joe Biden telah mengklaim bahwa "ada setiap indikasi" bahwa Rusia "siap" untuk menyerang Ukraina, bersikeras bahwa Washington memiliki "alasan untuk percaya" bahwa Moskow "terlibat dalam operasi bendera palsu untuk memiliki alasan untuk masuk" ."Perasaan saya itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan", klaimnya.Berbicara di Gedung Putih, POTUS mengatakan Washington tidak melihat tanda-tanda penarikan pasukan Rusia di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina.Presiden melanjutkan dengan menuduh bahwa ancaman invasi Rusia ke Ukraina "sangat tinggi", dan mengatakan bahwa dia tidak punya rencana untuk menelepon rekannya dari Rusia, Vladimir Putin.Tak lama setelah pernyataan Biden, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyampaikan pidato di Dewan Keamanan PBB, mengulangi tuduhan yang sama - tanpa memberikan bukti apa pun - dan lebih jauh mengklaim bahwa dalih "buatan Rusia" untuk menyerang Ukraina dapat mencakup sebuah "serangan palsu atau nyata menggunakan senjata kimia".Rusia telah berulang kali mengatakan tidak berencana untuk menyerang negara mana pun, termasuk Ukraina."Jika Rusia tidak menginvasi Ukraina, maka kami akan lega bahwa Rusia mengubah arah dan membuktikan prediksi kami salah," kata Blinken. "Kami dengan senang hati akan menerima kritik apa pun yang diarahkan siapa pun kepada kami."Blinken menegaskan bahwa informasi yang dimiliki Amerika Serikat tentang potensi invasi Rusia ke Ukraina "divalidasi oleh apa yang telah kita lihat terungkap di depan mata kita selama berbulan-bulan".Dia kemudian memberi tahu DK PBB bahwa dia telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergeo Lavrov untuk mengusulkan pertemuan minggu depan di Eropa untuk mengatasi krisis Ukraina.“Sebelumnya hari ini, saya mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengusulkan agar kita bertemu minggu depan di Eropa, menindaklanjuti pembicaraan kita dalam beberapa pekan terakhir untuk membahas langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan krisis ini tanpa konflik. Kami juga mengusulkan pertemuan di Dewan NATO-Rusia dan Dewan Permanen OSCE. Pertemuan-pertemuan ini dapat membuka jalan bagi pertemuan puncak para pemimpin kunci dalam konteks deeskalasi."“Saya di sini hari ini bukan untuk memulai perang tetapi untuk mencegahnya,” kata Blinken.Kata-kata Biden dan Blinken menggemakan tuduhan sebelumnya oleh pejabat Inggris, termasuk Perdana Menteri Boris Johnson dan Menteri Luar Negeri Liz Truss, yang mengklaim bahwa penembakan taman kanak-kanak di Ukraina timur "adalah operasi bendera palsu" yang dirancang untuk menciptakan dalih untuk aksi militer Rusia.Pihak Rusia telah mengecam Kiev karena melakukan provokasi di Donbass.“Kami telah berulang kali memperingatkan bahwa konsentrasi berlebihan angkatan bersenjata Ukraina di sekitar garis demarkasi, ditambah dengan kemungkinan provokasi, dapat menimbulkan bahaya yang mengerikan. Sekarang kami melihat bahwa provokasi mengerikan ini sedang terjadi, kami melihat laporan dari perwakilan republik-republik yang memproklamirkan diri bahwa serangan timbal balik terjadi di jalur kontak, bahwa serangan pertama datang dari Ukraina. Ini adalah informasi yang mengganggu. Kami terus memantau," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, Kamis.Hanya sebulan yang lalu, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengklaim bahwa AS memiliki informasi bahwa Rusia berencana membuat dalih untuk invasi ke Ukraina dengan menggunakan operasi untuk melakukan acara bendera palsu.“Sebagai bagian dari rencananya, Rusia meletakkan dasar untuk memiliki opsi mengarang dalih untuk invasi,” kata Psaki dalam konferensi pers. “Kami memiliki informasi yang menunjukkan bahwa Rusia telah menempatkan sekelompok operasi sebelumnya untuk melakukan operasi bendera palsu di Ukraina timur. Para operator dilatih dalam perang perkotaan dan dalam menggunakan bahan peledak untuk melakukan tindakan sabotase terhadap pasukan proksi Rusia sendiri.”Situasi di jalur kontak di republik Donbass Ukraina yang memisahkan diri telah memburuk secara signifikan selama hari terakhir, dengan Kiev membuat upaya untuk meningkatkan konflik, kata milisi Republik Rakyat Lugansk. Militer Ukraina telah berulang kali menembakkan mortir dan granat ke berbagai tempat di Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk yang diproklamirkan sendiri.Media Barat dan intelijen AS mengklaim bahwa Rusia akan melancarkan serangan terhadap Ukraina pada 15-16 Februari, sesuatu yang tidak terjadi. Klaim tentang invasi Rusia yang "segera" "dijadwalkan pada 16 Februari" mulai beredar di media Barat minggu lalu, dengan klaim yang didukung oleh politisi AS yang mengatakan bahwa invasi bisa terjadi kapan saja. Beberapa negara Barat, termasuk AS dan Inggris, menggunakan laporan-laporan ini untuk mendesak semua orang Amerika agar meninggalkan Ukraina sebelum invasi "menuju".Pada hari Kamis (17/2), Politico, mengutip para analis, memberikan daftar alasan mengapa Rusia dapat menyerang Ukraina setelah 20 Februari, menyebut tanggal serangan yang diantisipasi sebelumnya – 16 Februari – sebagai pengalih perhatian dari tanggal sebenarnya.Menurut para analis, yang dikutip oleh surat kabar itu dalam sebuah laporan pada hari Rabu (16/2), skenario invasi 16 Februari dinilai terlalu tinggi dan ditujukan untuk mengalihkan perhatian dari tanggal-tanggal penting yang sebenarnya, yaitu setelah 20 Februari karena beberapa alasan.Pertama, menurut para analis, tanggal tersebut menandai akhir dari latihan bersama Rusia-Belarusia, setelah itu pasukan Rusia seharusnya kembali ke rumah. Dalam hal ini, niat Moskow akan menjadi jelas berdasarkan tindakan militer Rusia setelah 20 Februari, kata surat kabar itu.Kedua, tanggal tersebut akan menjadi akhir Konferensi Keamanan Munich, yang akan dihadiri oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Wakil Presiden AS Kamala Harris, dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Menurut surat kabar itu, "invasi Rusia" pada saat pemimpin Ukraina berada di luar negaranya akan menjadi trolling geopolitik yang diduga disukai oleh Vladimir Putin.Last but not least, 20 Februari adalah hari terakhir Olimpiade Musim Dingin di Beijing sehingga Rusia tidak akan melancarkan serangan terhadap Ukraina sebelum tanggal tersebut untuk "menyenangkan" Presiden China Xi Jinping, kata surat kabar itu.Ketegangan di sekitar Ukraina telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir, dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa menuduh Rusia "membangun militer besar-besaran" di perbatasan Ukraina, dan NATO mendesak sekutu untuk meningkatkan dukungan militer mereka untuk Kiev.Rusia, pada gilirannya, telah berulang kali membantah tuduhan berniat untuk menyerang tetangganya, menunjukkan bahwa aktivitas militer NATO di dekat perbatasan Rusia menimbulkan ancaman bagi keamanan nasionalnya sementara menghambat upaya menuju resolusi damai di Ukraina. Moskow juga menekankan bahwa mereka memiliki hak untuk memindahkan pasukan di dalam wilayahnya dan atas kebijakannya sendiri. [IT/r]