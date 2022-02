Kementerian Luar Negeri Rusia Rilis Tanggapan kepada AS tentang Jaminan Keamanan

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada hari sebelumnya bahwa tanggapan ke Amerika Serikat atas proposal keamanan akan diumumkan kepada publik. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri telah mengkonfirmasi kepada CBS bahwa tanggapan tersebut diterima oleh Duta Besar AS untuk Moskow John Sullivan.

Kementerian Luar Negeri Rusia telah merilis tanggapannya kepada Amerika Serikat atas proposal keamanan di Eropa Timur.Dalam dokumen tersebut, Kementerian secara khusus menekankan tidak dapat diterimanya tuntutan untuk menarik pasukan Rusia dari wilayah tertentu negara itu.Kementerian menunjukkan bahwa Rusia prihatin atas “aktivitas militer yang berkembang dari Amerika Serikat dan NATO langsung di dekat perbatasan Rusia, sementara 'garis merah' dan kepentingan keamanan inti kami, serta hak kedaulatan Rusia untuk melindungi mereka, masih diabaikan. ”.“Tuntutan seperti ultimatum untuk menarik pasukan dari daerah-daerah tertentu di wilayah Rusia disertai dengan ancaman sanksi yang lebih keras tidak dapat diterima dan merusak prospek untuk mencapai kesepakatan nyata”, menurut tanggapan tersebut.Kementerian juga menekankan bahwa Rusia tidak merencanakan "invasi" ke Ukraina, itulah sebabnya "pernyataan tentang tanggung jawab Moskow atas eskalasi tidak dapat dianggap selain sebagai upaya untuk memberikan tekanan dan mendevaluasi proposal Rusia tentang jaminan keamanan".Rusia percaya bahwa untuk meredakan situasi di sekitar Ukraina, “pada dasarnya penting” untuk menerapkan serangkaian langkah, termasuk penghentian pasokan senjata ke Ukraina, penarikan kembali semua penasihat dan instruktur Barat dari sana, dan penolakan negara-negara NATO. untuk mengadakan latihan bersama dengan Angkatan Bersenjata Ukraina.“Dalam hal ini, kami menarik perhatian Anda pada fakta bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan setelah pembicaraan dengan timpalan Prancis Emmanuel Macron di Moskow pada 7 Februari bahwa kami terbuka untuk dialog dan menyerukan 'memikirkan kondisi keamanan yang stabil dan setara untuk semua. peserta dalam kehidupan internasional”, Kementerian menggarisbawahi.Menyinggung masalah keamanan Eropa, Kementerian mencatat bahwa Rusia “berhasil dari fakta bahwa penempatan unit Angkatan Bersenjata Rusia di wilayahnya tidak dan tidak dapat mempengaruhi kepentingan fundamental AS. Kami ingin mengingatkan Anda bahwa kami tidak memiliki pasukan kami di tanah Ukraina”.Pada saat yang sama, Amerika Serikat dan sekutunya mempromosikan infrastruktur militer mereka, mengerahkan kontingen mereka di wilayah anggota baru NATO, menurut tanggapan Kementerian.Kementerian juga menekankan bahwa dukungan kuat AS untuk "kebijakan pintu terbuka NATO" bertentangan dengan komitmen dasar yang dibuat dalam kerangka Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, di atas semua kewajiban "untuk tidak memperkuat keamanan seseorang di mengorbankan keamanan orang lain”.“Kami mendesak AS dan NATO untuk kembali melaksanakan kewajiban internasional di bidang menjaga perdamaian dan keamanan. Kami mengharapkan Brussel untuk mengajukan proposal hukum khusus tentang non-implementasi aliansi dari rencananya pada ekspansi ke timur NATO”, Kementerian mencatat.Juga, Kementerian mengeluhkan fakta bahwa AS telah mengabaikan fakta bahwa proposal Rusia tentang jaminan keamanan datang sebagai paket dan memilih untuk hanya membahas masalah "nyaman".“Sifat paket proposal Rusia diabaikan, dan topik ‘nyaman’ sengaja dipilih, yang, pada gilirannya, ‘dipelintir’ untuk membuat keuntungan bagi AS dan sekutunya”, Kementerian menggarisbawahi.Pernyataan itu muncul setelah Rusia menerima tanggapan tertulis Barat terhadap proposal Moskow tentang keamanan regional, yang diajukan pada Desember 2021. [IT/r]