Rusia: Slogan Tentang Hak Asasi Manusia 'Tidak Bernilai Sepeserpun' Saat AS Menolak Fakta Genosida di Donbas

IslamTimes - Pemerintah AS secara sinis menolak fakta genosida penduduk Rusia di wilayah Donbas, Ukraina timur, kata Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov.

Seorang reporter bertanya kepada Antonov bagaimana dia bisa mengomentari pernyataan AS yang meragukan genosida Rusia di Donbas."Ini menyebabkan kemarahan dan kejenkelan. Bagaimana lagi orang bisa menafsirkan penembakan daerah pemukiman oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan beberapa peluncur roket atau situs kuburan massal yang ditemukan dari hampir 300 warga sipil di dekat #Lugansk, yang terbunuh hanya karena mereka menganggap Rusia sebagai bahasa asli mereka.?" kata duta besar Rusia pada Kamis (17/2) malam."Amerika Serikat harus memahami bahwa ada jutaan orang Rusia yang tinggal di Ukraina yang kepentingannya perlu dijamin dan dilindungi. Ini adalah jaminan kenegaraan dan integritas teritorial Ukraina," tambahnya.“Di sini bukan hanya standar ganda dari pihak AS, tetapi sinisme yang sangat primitif dan kasar. Ternyata slogan-slogan indah Washington tentang nilai tertinggi hak asasi manusia tidak bernilai sepeser pun. Tujuan geopolitik utama Amerika Serikat adalah mengambil Rusia sejauh mungkin ke timur. Jadi, garis harus ditarik untuk memeras penduduk berbahasa Rusia dari tempat tinggal mereka saat ini. Itulah sebabnya orang Amerika lebih memilih untuk tidak hanya mengabaikan upaya asimilasi kekerasan Rusia di Ukraina, tetapi juga dengan cara apa pun mereka ditundukkan oleh dukungan politik dan militer," tambah duta besar.Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan kekejaman terhadap warga sipil di Ukraina sebagai genosida. Kementerian Luar Negeri Rusia telah berulang kali memperingatkan mitra Baratnya agar tidak mendukung upaya Kiev untuk menyabotase perjanjian Minsk di Donbas dan menyelesaikan krisis di Ukraina Timur dengan paksa. Dalam percakapan telepon baru-baru ini dengan Presiden AS Joe Biden, Presiden Putin menyebutkan pasokan senjata ke Ukraina, yang mungkin mendorong potensi provokasi oleh angkatan bersenjata Ukraina di Donbas dan Krimea.Kiev mengklaim tidak merencanakan operasi ofensif di Donbas dan hanya mengandalkan alat diplomatik.Namun, melanggar perjanjian Minsk, Republik Rakyat Luhansk (LPR) yang memproklamirkan diri dan Republik Rakyat Donetsk (DPR) ditembaki oleh tentara Ukraina pada hari Kamis dalam penembakan paling intens sejak April 2021. Pejabat lokal telah mendesak pengamat internasional untuk merekam serangan dan mengambil tindakan untuk mencegah agresi oleh Ukraina, tetapi sia-sia.Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price menuduh Moskow membuat klaim "palsu" tentang genosida di Ukraina timur sebagai dalih untuk "invasi" — sebuah narasi yang telah disebarkan secara aktif oleh negara-negara Barat selama beberapa bulan terakhir, meskipun Rusia menolak tuduhan tersebut sebagai omong kosong."Kami mendesak Departemen Luar Negeri AS untuk berhenti memicu 'kemarahan militer' wartawan dan fokus pada masalah yang benar-benar penting dari penyelesaian diplomatik konflik intra-Ukraina," kata misi diplomatik Rusia, Rabu (16/2).LPR dan DPR yang memproklamirkan diri memproklamirkan kemerdekaan pada awal 2014 setelah pemerintah nasionalis sayap kanan merebut kekuasaan di Kiev dalam kudeta yang didukung AS dan mulai menyusun program untuk mengurangi minoritas substansial berbahasa Rusia di negara itu ke status kelas dua. [IT/r]