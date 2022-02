Iran  Peringatkan ke Eropa:  Dukungan untuk Teroris MKO Akan Menjadi Bumerang bagi Eropa

IslamTimes - Seorang pejabat senior Kehakiman Iran telah memperingatkan Eropa bahwa dukungannya untuk teroris anti-Iran Organisasi Mujahidin-e-Khalq (MKO) akan datang dengan harga yang sama seperti yang terjadi pada kelompok teroris Takfiri Daesh ISIS/ISIl/IS).

Kazem Gharibabadi, wakil kepala Kehakiman untuk urusan internasional dan sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia negara itu, pada hari Jumat (18/2) mengecam Parlemen Eropa karena mendukung MKO dan menyebutnya sebagai 'lawan politik'.Sangat memalukan bagi anggota Parlemen Eropa untuk mengejar kepentingan politik mereka sendiri dan menutup mata terhadap kejahatan yang dilakukan oleh MKO, yang telah menewaskan lebih dari 12.000 warga Iran yang tidak bersalah dan masih melanjutkan kegiatan terorisnya saat bepergian dengan bebas ke negara-negara Eropa, katanya. .“Orang-orang Eropa harus tahu bahwa karena dukungan mereka untuk Daesh telah menjadi bumerang bagi mereka dengan cara bahwa lebih dari 4.000 anggota Daesh adalah warga negara Eropa dan menciptakan rasa tidak aman bagi mereka, dukungan mereka untuk MKO akan sama-sama mahal,” pejabat senior hak asasi manusia Iran mengatakan.Gharibabadi mengatakan Amerika Serikat dan Eropa telah melakukan kejahatan paling keji terhadap Iran dengan mendukung kelompok teroris, melindungi mereka dan mengeluarkan mereka dari daftar kelompok teroris serta memberlakukan atau menerapkan sanksi yang melanggar hukum dan menindas.“Parlemen Eropa dan negara-negara Eropa harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia mereka terhadap Iran. Mereka tidak dalam posisi untuk mengkhotbahkan orang lain di bidang hak asasi manusia,” kata pejabat tinggi hak asasi manusia Iran.Setelah didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, MKO meluncurkan kampanye pengeboman dan pembunuhan di Iran. Dari hampir 17.000 warga Iran yang tewas dalam serangan teroris selama empat dekade terakhir, sekitar 12.000 telah menjadi korban aksi teror kelompok tersebut.MKO yang terkenal jahat saat ini berbasis di Albania, di mana dia menikmati kebebasan aktivitas setelah dihapus dari daftar oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 2009 dan 2012, masing-masing.Terlepas dari keburukannya di seluruh dunia, MKO dalam beberapa tahun terakhir telah mengadakan banyak acara besar, dihadiri oleh pejabat senior Amerika, Zionis Israel dan Saudi, termasuk mantan Senator AS John McCain, mantan Walikota New York City Rudy Giuliani, mantan Penasihat Keamanan Nasional AS. John Bolton, mantan Senator AS Joe Lieberman, dan mantan direktur badan intelijen Saudi Turki bin Faisal Al Saud.Seorang sejarawan dan jurnalis Albania mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Kamis bahwa polisi negara itu telah memberi tahu kedutaan AS bahwa anggota MKO terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal di Eropa, termasuk perdagangan manusia, dengan kemungkinan hubungan dengan Daesh (ISIS/ISIL/IS). [IT/r]