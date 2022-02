Duta Rusia: Pendudukan AS Harus Meninggalkan Suriah, Kehadiran Mereka Mengancam Stabilitas di Kawasan

IslamTimes - Perwakilan Khusus Presiden Rusia untuk Timur Tengah dan Afrika telah mendesak Amerika Serikat untuk mengakhiri pendudukan tidak sahnya atas bagian-bagian Suriah, dengan mengatakan kehadiran pasukan Amerika di negara Arab itu menimbulkan ancaman bagi stabilitas regional.

Mikhail Bogdanov, yang juga wakil menteri luar negeri Rusia, membuat pernyataan itu dalam sebuah wawancara pada hari Sabtu (19/2), kantor berita resmi Syria Arab News (SANA) melaporkan.Kehadiran AS di Suriah “menjadi perhatian besar karena mengancam stabilitas di kawasan itu,” kata pejabat Rusia itu.Hanya melalui penarikan seperti itulah Suriah dapat mengatasi masalah yang dihadapinya dengan baik dalam hal stabilitas, kembalinya orang-orang terlantar, dan rekonstruksi, Bogdanov menekankan.Pendudukan AS menghambat upaya yang bertujuan untuk menyelesaikan kesengsaraan Suriah, tambahnya, menyerukan Washington untuk menunjukkan rasa hormat terhadap integritas teritorial dan kedaulatan negara Arab.AS dan sekutunya menginvasi Suriah pada 2014 dengan dalih memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh (ISIS/ISIL/IS). Kelompok teroris telah muncul ketika Washington kehabisan alasan untuk memperluas campur tangan regionalnya atau memperbesar skalanya.Campur tangan militer AS, bagaimanapun, secara mengejutkan lambat dalam menghadapi teroris, terlepas dari besarnya koalisi yang telah melibatkan banyak negara sekutu Washington. [IT/r]