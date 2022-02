Capitol AS Bersiap untuk Konvoi Protes

IslamTimes - Polisi Capitol AS telah meningkatkan keamanan di Washington, DC dalam persiapan untuk serangkaian konvoi truk selama pidato Kenegaraan Presiden Joe Biden, yang akan memprotes pembatasan COVID-19 dan mandat vaksin dalam gaya 'Konvoi Kebebasan' Ottawa '.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (18/2), Polisi Capitol AS mengumumkan bahwa lembaga penegak hukum di wilayah tersebut “mengetahui rencana serangkaian konvoi truk yang tiba di Washington, DC sekitar waktu State of the Union.”“Seperti halnya demonstrasi apa pun, USCP akan memfasilitasi kegiatan Amandemen Pertama yang sah,” polisi berjanji, menambahkan, bagaimanapun, bahwa pihaknya bekerja dengan Departemen Kepolisian Metropolitan DC, Dinas Rahasia AS, dan Garda Nasional, antara lain, untuk meningkatkan keamanan.Menurut laporan NewsNation, yang mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, "unit khusus" akan diaktifkan di Washington, DC mulai Selasa, sementara sekitar 500 petugas per hari akan tersedia untuk menanggapi protes.Outlet tersebut juga melaporkan bahwa Polisi Distrik telah membatalkan waktu istirahat bagi petugas polisi antara 22 Februari dan 5 Maret sebagai persiapan untuk protes.Departemen Keamanan Dalam Negeri [DHS] mengeluarkan memo bulan ini yang mengklaim pengunjuk rasa "berpotensi berencana memblokir jalan di kota-kota metropolitan besar di Amerika Serikat sebagai protes, antara lain, mandat vaksin"."Konvoi itu berpotensi dimulai di California pada awal pertengahan Februari, berpotensi berdampak pada Super Bowl yang dijadwalkan 13 Februari dan pidato Kenegaraan yang dijadwalkan 1 Maret," tulis memo itu.Pengemudi truk Kanada telah melakukan protes di Ottawa terhadap pembatasan dan mandat COVID-19 sejak akhir bulan lalu. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menggunakan kekuatan darurat sebagai tanggapan minggu ini dan Polisi Ottawa telah menggunakan kekuatan untuk menindak pengunjuk rasa, menangkap puluhan pada hari Jumat. [IT/R]