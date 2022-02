Biden Membuat Prediksi “Invasi Rusia”

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden menuduh Moskow menciptakan dalih untuk menyerang Ukraina "dalam beberapa hari mendatang," saat dia berbicara kepada media pada Jumat (18/2) malam, menyusul kontak telepon dengan sekutu NATO tentang krisis tersebut.

“Selama beberapa hari terakhir, kami telah melihat laporan tentang peningkatan besar-besaran dalam pelanggaran gencatan senjata oleh pejuang yang didukung Rusia yang mencoba memprovokasi Ukraina,” kata Biden.Pemimpin AS mengulangi prediksi invasi Rusia yang meningkat, mengatakan serangan akan segera terjadi setelah berminggu-minggu perkiraan serupa.“Kami memiliki alasan untuk percaya bahwa pasukan Rusia berencana dan berniat untuk menyerang Ukraina dalam minggu mendatang – dalam beberapa hari mendatang,” kata Biden kepada wartawan.Ditekan tentang bukti apa yang mungkin dimiliki Gedung Putih tentang pengambilan keputusan Moskow, Biden menolak untuk menjelaskan, hanya mengatakan bahwa “Kami memiliki kemampuan intelijen yang signifikan.”Panglima AS kembali menuduh Moskow mencari “pembenaran palsu untuk bertindak melawan Ukraina” – sejalan dengan tuduhan sebelumnya bahwa mereka akan melakukan serangan “bendera palsu” yang akan disalahkan pada Kiev – sambil memuji pasukan Ukraina karena “ menolak untuk membiarkan Rusia memancing mereka ke dalam perang.”Tepat sebelum Biden dijadwalkan untuk berbicara, setidaknya dua ledakan mengguncang kota Lugansk di Ukraina timur, dilaporkan merusak pipa gas dan pompa bensin di daerah tersebut, dan mengakibatkan kebakaran besar. Sebelumnya pada hari Jumat, ibu kota wilayah tetangga Donetsk diguncang oleh ledakan mobil, yang diduga menargetkan kendaraan milik kepala milisi rakyat republik yang memproklamirkan diri.Ketegangan saat ini meningkat di Ukraina timur, karena dua wilayah yang memisahkan diri – yang dikenal sebagai Donbass – menuduh pemerintah di Kiev merencanakan operasi militer untuk merebut wilayah mereka dengan paksa.Pada hari Jumat, pihak berwenang dari dua wilayah yang memisahkan diri meminta warga sipil untuk mengungsi ke Rusia di tengah meningkatnya ketegangan. Mereka menyebutkan peningkatan tajam dalam insiden di sepanjang garis gencatan senjata, termasuk penggunaan artileri, mortir, dan tank oleh militer Ukraina. Ukraina telah menyangkal rencana untuk merebut kembali wilayah itu dengan paksa.AS dan NATO terus menuduh Rusia berniat menyerang Ukraina, kapan pun sekarang, bahkan setelah perkiraan tanggal invasi 16 Februari datang dan pergi tanpa insiden.Sementara presiden AS mengulangi peringatan terhadap serangan Rusia yang menjulang, dia mencatat bahwa Amerika Serikat “tidak akan mengirim pasukan untuk berperang di Ukraina,” melainkan “akan terus mendukung rakyat Ukraina,” mengutip ratusan juta bantuan militer mematikan yang diberikan ke Kiev dalam beberapa bulan terakhir.Meskipun demikian, dia menambahkan bahwa aliansi NATO akan mempertahankan wilayahnya sendiri.“Jangan salah, jika Rusia mengejar rencananya, itu akan bertanggung jawab atas bencana dan perang pilihan yang tidak perlu,” lanjut Biden. “Amerika Serikat dan sekutu kami siap untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO dari ancaman apa pun terhadap keamanan kolektif kami.”Moskow telah berulang kali menolak tuduhan itu sebagai "histeria" dan "berita palsu," dan menyatakan bahwa kehadiran pasukannya di dekat perbatasan Ukraina, serta misi pelatihan di negara tetangga Belarusia, adalah bagian dari latihan militer rutin.Pejabat Ukraina juga telah meremehkan prediksi Barat, dengan sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Alexey Danilov mengatakan pemerintah belum melihat bukti "operasi skala penuh" yang menjulang awal pekan ini. Presiden Volodymyr Zelensky juga mengkritik para pemimpin AS dan Eropa karena memicu "kepanikan" dengan pembicaraan tentang serangan, menunjukkan bahwa perkiraan tersebut telah dilebih-lebihkan. [IT/r]