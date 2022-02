Pelaut AS Didakwa Karena Bocoran Video Kecelakaan F-35

IslamTimes - Angkatan Laut AS telah mendakwa lima pelaut karena diduga membocorkan rekaman yang menunjukkan saat sebuah jet tempur canggih mendarat di sebuah kapal induk yang diparkir di selatan China pada akhir Januari.

Seorang kepala senior, seorang panji, dan tiga perwira kecil masing-masing didakwa atas pelanggaran Uniform Code of Military Justice, Angkatan Laut mengkonfirmasi kepada media pada hari Jumat (18/2), menolak menyebutkan nama tersangka.“Penyelidikan terhadap rilis tidak sah dari rekaman video kapal telah selesai,” juru bicara Angkatan Udara Angkatan Laut Komandan Zach Harrell mengatakan kepada Military.com dalam sebuah pernyataan, mencatat bahwa para pelaut didakwa karena gagal mematuhi perintah yang sah.Insiden tersebut terjadi pada 24 Januari, di mana F-35C Angkatan Laut AS mendarat darurat di dek kapal induk USS Carl Vinson di lokasi yang dirahasiakan di Laut China Selatan. Sementara enam pelaut terluka saat pesawat tergelincir dari dek kapal, pilot bisa keluar dengan selamat.Gambar kecelakaan mulai beredar online dalam beberapa hari setelah kecelakaan, termasuk foto jet rusak yang mengambang di laut serta video singkat F-35 saat mendekati pendaratan. Rekaman khusus yang terkait dengan tuduhan itu adalah yang paling baru muncul di media sosial – pertama kali muncul pada 6 Februari, menurut Military.com – meskipun juru bicara Angkatan Laut mengatakan tidak ada tuduhan yang akan diajukan untuk dua kebocoran pertama."Itu adalah keputusan yang dibuat oleh komandan USS Carl Vinson berdasarkan temuan dari penyelidikan masing-masing," katanya tentang keputusan untuk tidak menghukum kebocoran tidak sah sebelumnya.Seorang juru bicara militer lebih lanjut mengatakan kepada USNI News bahwa kebocoran terbaru dianggap "dokumen pemerintah yang dirilis tanpa dibersihkan dengan benar," sementara gambar lainnya diperlakukan berbeda, karena diambil oleh "perangkat pribadi."Selain mengkonfirmasi keaslian gambar yang beredar secara online, Angkatan Laut telah merilis beberapa rincian tentang kecelakaan itu, hanya mengatakan bahwa “pengaturan operasi pemulihan” sedang dikerjakan untuk pesawat tempur naas itu pada akhir Januari.Jet tempur multiguna terbaru militer AS, F-35, telah mengalami serangkaian masalah panjang sepanjang masa pakainya, termasuk keterlambatan pengembangan, pembengkakan biaya, dan malfungsi peralatan. Awal tahun ini, Korea Selatan – salah satu di antara beberapa negara yang membeli pesawat – terpaksa mengandangkan seluruh armada F-35 setelah kesalahan roda pendaratan mengakibatkan pendaratan perut di pangkalan udara Korea. F-35 lain yang dioperasikan oleh Inggris jatuh ke Laut Mediterania November lalu ketika mencoba lepas landas dari kapal induk, dilaporkan disebabkan setelah pesawat menyedot penutup hujan ke mesinnya sendiri. [IT/r]