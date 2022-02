Ukraina dan Jerman Menolak Klaim AS tentang Invasi Rusia yang Akan Segera Terjadi

IslamTimes - Ukraina dan Jerman telah menolak asumsi Washington tentang niat Rusia untuk menyerang bekas negara Soviet itu ketika ketegangan semakin meningkat setelah Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan “dalam beberapa hari.”

Dalam sebuah pidato di Konferensi Keamanan Munich pada hari Sabtu (19/2), Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sekali lagi mengecam pemerintahan Biden karena menciptakan "kepanikan" sehubungan dengan penumpukan pasukan Rusia di perbatasan negara itu dan prediksi mengerikannya bahwa dugaan invasi Rusia akan segera terjadi."Kami tidak berpikir bahwa kami perlu panik," kata Zelensky pada konferensi tahunan yang dihadiri oleh pejabat tingkat tinggi dan pakar keamanan dunia di kota Jerman itu.Menteri luar negeri Jerman juga tampaknya meredam retorika tersebut dengan memperingatkan terhadap upaya untuk menebak atau mengasumsikan keputusan Rusia di Ukraina. "Kami belum tahu apakah serangan telah diputuskan," kata Annalena Baerbock di sela-sela konferensi.Biden mengatakan sehari sebelumnya bahwa dia "yakin" Presiden Rusia Vladimir Putin telah "membuat keputusan" untuk menyerang Ukraina, meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik besar dapat pecah di Eropa.Gedung Putih juga mengklaim bahwa Rusia dapat melancarkan serangan ke Ukraina "kapan saja."Negara-negara Barat dalam beberapa pekan terakhir menuduh Rusia mempersiapkan invasi ke Ukraina dengan mengerahkan 150.000 tentara dan persenjataan di dekat perbatasan dengan negara itu. Rusia telah menolak klaim tersebut, dengan mengatakan pembangunan militer bersifat defensif.Dalam langkah besar untuk meredakan ketegangan, Moskow mengumumkan pekan lalu bahwa beberapa pasukan yang dikerahkan di daerah yang berbatasan dengan Ukraina akan kembali ke pangkalan mereka. Ini juga merilis rekaman yang menunjukkan tank dan kendaraan lapis baja dimuat ke gerbong kereta api. AS dan sekutu NATO-nya, bagaimanapun, telah mengecilkan langkah itu.Putin telah memperingatkan bahwa AS sengaja merancang skenario untuk memikat Rusia ke dalam perang atas Ukraina. Kremlin telah berulang kali mengatakan bahwa perluasan infrastruktur militer NATO di Ukraina merupakan garis merah bagi Moskow dan bahwa setiap ekspansi di masa depan harus mengecualikan Ukraina dan negara-negara bekas Soviet lainnya.Di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina, Amerika Serikat dan Uni Eropa mengatakan mereka yakin Moskow sedang mencoba membuat dalih untuk menyerang Ukraina melalui operasi bendera palsu dan meminta outlet proxy mengeluarkan informasi palsu.Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price memperingatkan pada hari Sabtu (19/2), "Kami melihat lebih banyak bukti disinformasi Rusia yang digunakan sebagai dalih untuk potensi serangan Rusia di Ukraina."Pasukan pemerintah Ukraina dan pasukan pro-Rusia selama beberapa hari terakhir saling menuduh meluncurkan gelombang serangan baru yang besar dan pelanggaran gencatan senjata berulang di wilayah timur Lugansk dan Donetsk, yang secara kolektif dikenal sebagai Donbas.Rusia telah menyuarakan keprihatinan tentang keadaan di Ukraina timur, dengan mengatakan situasinya terlihat berpotensi "sangat berbahaya".Donetsk dan Luhansk diubah menjadi republik yang diproklamirkan sendiri oleh etnis Rusia pada tahun 2014. Hal itu menyebabkan konflik berdarah antara pasukan pemerintah dan separatis bersenjata.Ukraina, serta Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat, mengklaim Rusia memiliki andil dalam konflik yang meletus di Donbass. Moskow membantah tuduhan itu. Sejauh ini lebih dari 14.000 orang telah tewas sebagai akibatnya.Konflik bersenjata dimulai ketika gelombang protes di Ukraina menggulingkan pemerintah pro-Rusia yang dipilih secara demokratis dan menggantikannya dengan pemerintahan pro-Barat. Mayoritas di daerah-daerah itu menolak untuk mendukung pemerintahan baru. [IT/r]