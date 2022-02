AS: Rusia Telah Meretas Kompleks Industri Militer Amerika 

IslamTimes - Peretas yang didukung pemerintah Rusia telah mencuri informasi "sensitif" dari perusahaan senjata Amerika selama beberapa tahun, menurut pengumuman baru-baru ini oleh badan keamanan AS.

FBI, National Security Agency, dan US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) merilis laporan pada hari Rabu yang menyatakan bahwa setidaknya sejak Januari 2020, para peretas telah mengumpulkan informasi yang tidak diklasifikasikan tetapi berisi “wawasan signifikan tentang pengembangan platform senjata AS dan jadwal penyebaran.”Serangan itu tampaknya menghantam kontraktor yang bekerja untuk semua cabang militer, termasuk Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Luar Angkasa, serta perusahaan yang bekerja untuk program intelijen AS. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran termasuk yang terlibat dalam desain pesawat dan pengembangan sistem tempur dan senjata.“Dengan memperoleh dokumen internal dan komunikasi email eksklusif, musuh mungkin dapat menyesuaikan rencana dan prioritas militer mereka sendiri, mempercepat upaya pengembangan teknologi, memberi tahu pembuat kebijakan luar negeri tentang niat AS, dan menargetkan sumber potensial untuk perekrutan,” kata laporan itu.Pada hari Rabu, John Reed, Senator Demokrat dari Rhode Island dan ketua Komite Angkatan Bersenjata, mengatakan kepada CNN, "Baik Amerika Serikat dan Rusia terus menyelidiki, melalui dunia maya, untuk mengambil informasi tentang sistem senjata, intelijen, dll."“Kompromi informasi intelijen [di] kedua belah pihak,” lanjutnya, menambahkan bahwa AS siap untuk menggunakan operasi cyber untuk membantu Ukraina, di mana para pemimpin Amerika telah memperingatkan Rusia dapat merencanakan invasi, sebuah tuduhan bahwa Moskow telah ditolak keras.Pejabat Rusia belum mengomentari tuduhan peretasan, tetapi di masa lalu bersikeras bahwa permintaan bukti bahwa Moskow terlibat dalam mencuri rahasia melalui serangan dunia maya tidak dijawab. {IT/r]