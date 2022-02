Rusia Bertanya kepada AS Apakah Data Dugaan Serangan Secara Resmi Dikirim ke Moskow

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova bertanya kepada kedutaan AS di Moskow apakah mereka mengirim data tentang dugaan serangan di Rusia kepada rekan-rekannya di negara itu, ketika mengomentari peringatan misi diplomatik baru-baru ini.

Beberapa saat sebelumnya, misi AS di Rusia mengeluarkan peringatan mendesak yang meminta orang Amerika untuk mempersiapkan "rencana evakuasi" mereka sehubungan dengan "ancaman serangan" di tempat umum di seluruh Rusia."Sebuah pertanyaan untuk Kedutaan Besar AS di Moskow: apakah Anda mengirim data yang relevan kepada rekan-rekan Rusia Anda melalui saluran mitra?" Zakharova menulis di saluran Telegramnya sebagai tanggapan atas pengumuman tersebut. "Jika tidak, apa artinya ini?"Kebetulan, pemberitahuan kedutaan juga mengejutkan Michael McFaul, yang sebelumnya menjabat sebagai duta besar AS untuk Rusia.Pemberitahuan hari Minggu untuk orang Amerika gagal memberikan rincian apa pun, tetapi menyatakan bahwa "menurut sumber media, telah ada ancaman serangan terhadap pusat perbelanjaan, stasiun kereta api dan metro," di antara "daerah perkotaan utama" lainnya.Lebih lanjut disebutkan bahwa ancaman diduga ditujukan terhadap kota-kota besar Rusia seperti Moskow dan Saint Peterburg, dan "serta di daerah-daerah dengan ketegangan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia dengan Ukraina."Dalam "tindakan yang harus diambil", kedutaan meminta orang Amerika di Rusia untuk: menghindari keramaian, memberi tahu teman dan keluarga tentang keselamatan Anda, menjaga kesadaran akan lingkungan sekitar, dan memiliki rencana evakuasi yang tidak bergantung pada bantuan pemerintah AS, di antara saran lainnya. .Yang terbaru datang beberapa jam setelah duta besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov sekali lagi menegaskan bahwa Rusia tidak berniat untuk menyerang negara tetangga Ukraina, dan bahwa para pejabat berusaha untuk menyelesaikan ketegangan dengan cara diplomatik. [IT/r]