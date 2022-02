Mantan Menlu Inggris: Barat Telah Menimbulkan Kerusakan Besar di Afghanistan

IslamTimes - Mantan Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband mengatakan Barat telah menimbulkan kerusakan besar di Afghanistan dan reputasinya sendiri dengan memberlakukan kebijakan kelaparan di negara itu.

Banyak sekutu AS dan pemerintah Barat sebagian besar telah menangguhkan bantuan keuangan mereka ke Afghanistan sejak penarikan pasukan AS dan pengambilalihan Taliban tahun lalu, memicu runtuhnya keuangan publik dengan cepat.“Apa yang kami lakukan tidak memperburuk keadaan bagi Taliban, itu memperburuk keadaan bagi rakyat. Kami tidak menghukum Taliban. Adalah warga Afghanistan biasa yang membayar harga perdamaian,” kata Miliband kepada harian Inggris Guardian pada hari Minggu (20/2).“Ini bukan hanya malapetaka pilihan, tetapi malapetaka reputasi. Ini adalah kebijakan kelaparan," tambahnya.Pemerintahan Biden telah membekukan aset-aset milik Bank Sentral Afghanistan sejak penarikan pasukan pendudukannya dari negara itu pada Agustus 2021, yang memicu salah satu krisis kemanusiaan yang tumbuh paling cepat di dunia.“Jika kami ingin menciptakan negara gagal, kami tidak dapat memiliki campuran kebijakan yang lebih efektif daripada yang kami miliki saat ini,” kata Miliband."Pilihannya sangat brutal. Bukan 'apakah Anda membantu Taliban atau tidak?' Ini adalah "apakah Anda membantu rakyat atau tidak?'. Ini adalah pemerintahan di mana sudah 75 persen pengeluarannya datang dalam bentuk bantuan internasional dan telah pergi dalam semalam.”Miliband menekankan bahwa sanksi AS memiliki "efek mengerikan" pada ekonomi Afghanistan, dan meminta Washington untuk mengubah kebijakan luar negeri.Dia memperingatkan krisis itu begitu dalam sehingga seruan PBB untuk $4 miliar tahun ini kemungkinan akan meningkat menjadi $10 miliar tahun depan.“Tidak ada uang untuk membayar gaji. Beberapa guru dan pekerja rumah sakit belum dibayar sejak April. Itu yang harus diubah,” ujarnya.Gedung Putih mengumumkan pekan lalu bahwa Departemen Keuangan AS berencana menggunakan $7 miliar dana Afghanistan yang dibekukan di bank-bank AS untuk kompensasi kepada keluarga yang diduga menjadi korban serangan 9/11 dan bantuan kemanusiaan.Keputusan itu memicu demonstrasi kemarahan di Afghanistan, di mana orang-orang berunjuk rasa di jalan-jalan, meneriakkan slogan-slogan dan membawa plakat bertuliskan "Hentikan Permusuhan dengan Rakyat Afghanistan" dan "9/11 Tidak Ada Hubungannya dengan Rakyat Afghanistan".“Dalam keadaan tragis ini, Anda dapat memberikan lebih banyak bantuan sampai wajah Anda biru, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah struktural. Saya berada dalam posisi konyol menjalankan sebuah badan bantuan dan saya mengatakan 'jangan hanya memberikan bantuan kemanusiaan, Anda harus menopang ekonomi'," kata Miliband yang merupakan kepala eksekutif Komite Penyelamatan Internasional.Dia mengatakan dugaan pemotongan di AS dan sanksi internasional untuk tujuan kemanusiaan “tidak menyentuh entitas komersial jadi jika Anda adalah importir pertanian atau makanan swasta yang harus menyentuh pemerintah di perbatasan dengan cara tertentu, Anda takut Anda akan melakukannya. terjebak dalam sanksi.”Komentar pedas pejabat Inggris itu muncul setelah badan-badan bantuan PBB menggambarkan situasi negara itu sebagai salah satu krisis kemanusiaan yang paling cepat berkembang di dunia.Menurut kantor koordinasi kemanusiaan PBB, setengah dari populasi sekarang berjuang melawan kelaparan akut, dan lebih dari sembilan juta orang telah mengungsi.Fakta bahwa aset Afghanistan senilai miliaran dolar telah dibekukan oleh AS dan sekutunya hanya menambah kesengsaraan warga Afghanistan yang lelah perang.Pemerintah sementara Taliban telah berulang kali menyerukan pembebasan aset yang dibekukan, tetapi Washington terus menolak seruan tersebut.Kelompok itu telah memperingatkan para diplomat Barat bahwa memaksakan sanksi sebagai sarana untuk menekan pemerintahan mereka dapat merusak keamanan dan memicu gelombang pengungsi ekonomi. [IT/r]