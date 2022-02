AS Umumkan Sanksi terhadap Luhansk dan Donetsk

IslamTimes - Amerika Serikat pada hari Senin (21/2) mengumumkan sanksi terhadap wilayah separatis di Ukraina yang diakui oleh Rusia, tak lama setelah keputusan Rusia yang mengakui Luhansk dan Donetsk sebagai wilayah independen.

Sanksi AS akan “melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang AS ke, dari, atau di wilayah yang disebut DNR dan LNR Ukraina,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki merujuk pada nama-nama wilayah yang diadopsi oleh Moskow (Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk).Setelah ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden, tindakan itu akan “memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang bertekad untuk beroperasi di wilayah Ukraina itu,” tambah Psaki.Lebih banyak sanksi akan diberikan “jika Rusia menginvasi Ukraina lebih lanjut.”Sanksi AS diikuti tak lama setelah Inggris mengumumkan sanksinya sendiri terhadap Moskow.Menteri Luar Negeri Inggris Liz Trust mengatakan sanksi baru akan diberikan kepada Rusia "sebagai tanggapan atas pelanggaran mereka terhadap hukum internasional dan serangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina."Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Charles Michel juga mengatakan pengakuan itu adalah "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional," bersumpah akan memberikan sanksi.Mereka mengatakan UE “akan bereaksi dengan sanksi” dan “menegaskan kembali dukungannya yang tak tergoyahkan terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional.” [IT/r]