'Israel' Khawatir Sanksi AS terhadap Rusia Dapat Memengaruhi Operasi Suriah

IslamTimes - Pejabat Zionis Israel dilaporkan khawatir bahwa sanksi potensial Amerika Serikat terhadap Rusia akan membahayakan kepentingan keamanan Ziois Israel di Suriah.

Mengutip pejabat keamanan yang tidak disebutkan namanya, Walla News mengatakan hubungan dekat Tel Aviv dengan Washington dapat mengancam koordinasinya dengan Moskow dalam operasi di Suriah.Para pejabat mengatakan korespondensi semacam itu sangat penting untuk mencegah Iran dan kuasanya membangun diri mereka lebih jauh di Suriah.“Sanksi AS terhadap Rusia menempatkan Israel dalam posisi yang sangat memalukan,” Walla News mengutip seorang pejabat.“AS adalah sekutu lama dan stabil, tetapi Zionis Israel membutuhkan Rusia mengingat situasi di Timur Tengah.”Sebelumnya pada hari Senin (21/2), Menteri Luar Negeri Zionis Israel Yair Lapid mengatakan entitas Zionis memiliki pertimbangan sendiri untuk mempertimbangkan sanksi AS terhadap Rusia.Lapid mengatakan dia mengatakan kepada Washington dan Moskow bahwa Zionis Israel “akan melakukan hal yang benar sesuai dengan nilai-nilai kami.”Dia menggambarkan Zionis 'Israel' sebagai "dalam sedikit situasi Baltik," menambahkan: "Kami memiliki semacam perbatasan dengan Rusia ... kekuatan penting di dalam Suriah."Kekuatan Barat, termasuk AS dan Inggris, telah mengancam sanksi terhadap Rusia jika Moskow 'menyerang' Ukraina.AS pada hari Senin mengumumkan sanksi terhadap wilayah separatis di Ukraina, Luhansk dan Donetsk, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengakui pemisahan wilayah separatis. [IT/r]